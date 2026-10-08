Así subvenciona el Gobierno a los sindicatos UGT y CCOO

Los sindicatos de clase han esperado al fin de la segunda legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convocar una huelga general para protestar por la crisis de vivienda a pesar de haber sido un problema característico de estos últimos ocho años y de haberse convertido en la primera preocupación de los españoles según el CIS. Un parón de 24 horas el próximo 11 de noviembre, a menos de dos días de que comience la campaña electoral. El oportunismo político de UGT y CCOO siempre ha estado a disposición del Ejecutivo de coalición en asuntos como la protesta por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, las consecutivas subidas del salario mínimo interprofesional, o la presión a los grupos parlamentarios para que aprobaran la reducción de la jornada laboral -sin éxito-.

Este martes, al día siguiente de que el presidente del Gobierno anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 29 de noviembre, UGT y CCOO anunciaron que se unirían a la propuesta de huelga general del Sindicato de Inquilinas, que fue el primero en hacer presión ya el viernes, cuando se votaron los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, por lo que será la primera de la legislatura justo cuando esta finaliza. Sin embargo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido justificar la tardanza diciendo este miércoles que ya lo tenían en mente. "Es un proceso que los sindicatos teníamos en marcha desde hace tiempo, que es verdad que no hubiera culminado si no hubiera habido esta explosión que ha habido en nuestro país después de las escenas que hemos visto desalojando a Maricarmen en ese acto cruel e inhumano, pero vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate", ha explicado en una entrevista en La 1.

Ante la derrota de sus decretos intervencionistas del mercado de la vivienda, el propio presidente del Gobierno, al anunciar el adelanto electoral, explicó que necesitaba "una mayoría progresista mucho más amplia". Una manera de deslegitimar el reparto parlamentario actual y de promocionar un nuevo Congreso de los Diputados que pueda ser a su medida, a pesar de que las encuestas hablan de una holgada mayoría absoluta para la oposición. En esta circunstancia hay que entender el apoyo de los sindicatos al Gobierno central.

Las agrupaciones sindicales que convocaron durante el Gobierno de Mariano Rajoy dos huelgas generales -una oponiéndose a la reforma laboral que abarataba el despido-, en esa época recibían 8,8 millones de euros de subvención anual en un momento en el que la partida para ellos estaba congelada por la crisis financiera. Con la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, a comienzos de 2020, el gasto anual en subvenciones para los supuestos representantes de los trabajadores comenzó a subir. Sólo un año después, en 2021, Díaz las subió hasta los 13,88 millones, lo que supuso un aumento del 56%. Pero la lluvia de millones no dejó de crecer. En 2022, 2023 y 2024 les otorgó 17 millones de euros para cada ejercicio. Sin embargo, lo más sorprendente llegó a finales de ese año. Cerca de la Navidad, el Ministerio de Trabajo publicó la concesión de las ayudas a los sindicatos para el año siguiente que ascendían hasta una cantidad récord: 32 millones de euros. Una cantidad que se ha mantenido durante este 2026.

A la espera de conocer cuál será el resultado electoral, los sindicatos se movilizan con una huelga general contra la oposición, como ha dicho esta semana la socialista María Jesús Montero, aunque la CEOE tenga dudas sobre su encaje legal.