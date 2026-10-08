Barcelona reparte entre 15 abogados 500 euros por cada expediente tramitado para la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Barcelona destinó 248.592,75 euros a 15 abogados durante cuatro meses para apoyar el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. El coste medio equivale a 16.572,85 euros por profesional entre marzo y junio y, si se divide la factura global entre las 517 solicitudes gestionadas por los dispositivos municipales, arroja 480,84 euros por expediente. El documento precisa que esa cantidad corresponde al conjunto de los letrados, pero no atribuye el gasto a cada expediente individual.

Los abogados formaron parte de un dispositivo desplegado en cinco ubicaciones: el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de la calle Tarragona, las Oficinas de Atención Ciudadana de Sant Miquel y Sicilia, Miquel Bleach y el pabellón 2 de Fira de Barcelona. Cuatro de esos puntos aparecen en la documentación municipal como equipamientos habilitados sin cita previa. El espacio de Fira funcionó del 8 de mayo al 5 de junio, mientras que Miquel Bleach permaneció operativo del 28 de abril al 30 de junio.

Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a la respuesta oficial gracias a una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia. El documento está firmado por Clara Balaguer Nadal, jefa del Departamento de Acogida de Personas Migradas y Refugiadas.

87.000 atenciones frente a 517 solicitudes

La magnitud de la operación contrasta con el número de expedientes que el propio Ayuntamiento identifica como gestionados. Los servicios municipales atendieron a 87.000 personas, mientras que las solicitudes de regularización gestionadas por estos abogados fueron 517. La relación aritmética es de unas 168 atenciones por cada solicitud.

Las dos cifras no son directamente equivalentes: las 87.000 personas incluyen consultas, orientación y otras actuaciones vinculadas al proceso. Sin embargo, la respuesta no ofrece un desglose que permita saber cuántas de esas atenciones terminaron generando una solicitud.

El balance público difundido por el Consistorio el 30 de junio ya situaba en cerca de 87.000 las personas atendidas. También informó entonces de 34.576 certificados de vulnerabilidad. La respuesta de transparencia eleva ahora esa segunda cifra a 34.735.

El despliegue coincidió con la primera fase del procedimiento estatal, cuyo plazo terminó el 30 de junio. El Gobierno informó después de que en toda España se habían registrado 1.174.978 solicitudes, de las que 609.737 ya habían sido tramitadas, con Cataluña como comunidad con mayor volumen, 257.602. Barcelona concentró una parte importante del esfuerzo municipal, aunque las cifras de la respuesta analizada no permiten determinar cuántos de los expedientes apoyados localmente llegaron finalmente al sistema de regularización. La propia documentación municipal distingue entre la asistencia prestada en sus dependencias y la resolución administrativa posterior, que corresponde a otra Administración.

159 informes más sin explicación

La diferencia entre ambas cifras es de 159 informes de vulnerabilidad. La información publicada el día del cierre del plazo señalaba 34.576 certificados, mientras que la respuesta facilitada posteriormente habla de 34.735. Ninguna de las tres páginas del documento explica por qué existe esa variación.

La discrepancia resulta especialmente relevante porque el informe no presenta esos 159 certificados como una revisión o actualización respecto del balance anterior. Simplemente proporciona la cifra de 34.735.

La documentación añade otro dato: 34.735 informes frente a 517 solicitudes gestionadas. El cociente arroja unos 67 informes de vulnerabilidad por cada solicitud tramitada en los dispositivos municipales. Esa comparación tampoco permite concluir que cada expediente necesitara 67 informes, porque el propio Ayuntamiento no establece esa correspondencia.

Las nacionalidades más frecuentes

De las 517 solicitudes, el 53% correspondió a mujeres y el 47% a hombres. Por nacionalidad, Perú concentró el 18%, Colombia, el 10%, Argelia, otro 10%, Venezuela, el 9%, y Honduras, el 7%. En conjunto, esos cinco países representan el 54% del total.

El Ayuntamiento no facilita el resto de nacionalidades ni cruza los datos de origen con el sexo de los solicitantes. Por tanto, la respuesta permite conocer las cinco procedencias principales, pero no reconstruir una distribución completa. Tampoco permite saber qué volumen correspondió a cada sexo dentro de esas procedencias. Los porcentajes publicados, además, se refieren a las solicitudes gestionadas, no a las 87.000 personas atendidas durante el operativo.

Esperas de hasta tres días en los puntos sin cita

El documento reconoce que el tiempo de espera fue variable en los dispositivos habilitados sin cita previa. Según la respuesta, la apertura del espacio de Fira permitió reducir de tres días a uno el tiempo medio de espera. En junio, añade el Consistorio, la atención se realizaba el mismo día.

La documentación no aporta una cifra sobre cuántas personas abandonaron las colas antes de ser atendidas. Tampoco ofrece una serie diaria o semanal que permita medir cómo evolucionaron las esperas en cada ubicación. El balance publicado el 30 de junio sí confirmó que el Ayuntamiento había desplegado cinco puntos específicos y que la primera fase había terminado con cerca de 87.000 personas atendidas.

Sin presupuesto global cerrado

Pese a que el periodo de presentación terminó el 30 de junio, el Ayuntamiento afirma que todavía no puede cerrar el importe de la dotación presupuestaria destinada al proceso extraordinario. Es decir, la respuesta sí permite conocer el coste de los 15 abogados, pero no el precio total del dispositivo.

La cantidad conocida, 248.592,75 euros, incluye únicamente a esos profesionales. El documento no cuantifica en esta respuesta el coste de los refuerzos de personal municipal, instalaciones, logística u otros recursos empleados.

Sin datos sobre cuántas regularizaciones salieron adelante

La respuesta tampoco proporciona el resultado de las solicitudes apoyadas por los servicios municipales. No indica cuántas fueron aprobadas, cuántas rechazadas ni cuántas permanecían pendientes.

El Ayuntamiento justifica esta ausencia señalando que la resolución de las solicitudes de regularización no es competencia municipal. Sin embargo, la pregunta también reclamaba datos disponibles sobre el seguimiento de los expedientes, una información que no aparece en las tres páginas analizadas.

Lo que queda sin responder

La respuesta deja sin identificar a los 15 abogados y tampoco revela el bufete o los bufetes a los que pertenecen. No aparece un desglose de honorarios por profesional o despacho, ni la identificación de contratos o adjudicatarios vinculados al gasto.

Tampoco figura el presupuesto total del operativo, el desglose completo de nacionalidades, la combinación entre origen y sexo, el número de expedientes aprobados, denegados o pendientes, ni el número de personas que abandonaron las esperas. Sobre las medidas para prevenir irregularidades o estafas, la contestación no aporta ninguna actuación concreta.

En materia de vulnerabilidad, el Ayuntamiento se limita a indicar que aplicó los criterios establecidos en la correspondiente orden ministerial, sin detallar en el documento cómo se aplicaron. La información oficial publicada en junio situaba el balance en 34.576 certificados, frente a los 34.735 que figuran ahora en la respuesta de transparencia.