Bolaños respalda a Montero y jalea la huelga de UGT y CCOO "contra la oposición"

El Gobierno no oculta su respaldo a las movilizaciones sindicales siempre que estas apunten hacia los partidos de la bancada contraria. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dejado claro este jueves que el Ejecutivo socialista comparte plenamente los motivos por los que los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre.

Durante su participación en un coloquio celebrado en Sevilla, el titular de Justicia ha ido un paso más allá al ser preguntado por las polémicas declaraciones de María Jesús Montero. La vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE reconoció recientemente que esta protesta sindical se dirige "contra la oposición". Lejos de matizar estas palabras, Bolaños ha optado por secundar la estrategia de confrontación de su compañera de gabinete.

"Para que no haya duda, hago mías las palabras de la señora Montero de antemano", ha afirmado el ministro sin titubeos, confirmando así que el Palacio de la Moncloa ve con buenos ojos el uso de la huelga como un instrumento de desgaste contra sus adversarios políticos.

El pretexto oficial de esta convocatoria impulsada por UGT y CCOO gira en torno a la situación del mercado inmobiliario y las demandas salariales en España. A preguntas de la prensa sobre si realmente considera que la movilización está diseñada para atacar a la oposición, Bolaños ha respondido inicialmente que habrá que "ver cómo se produce, en qué condiciones y en qué términos", aunque ha terminado avalando la iniciativa sindical.

Según el ministro de Justicia, lo que hacen los sindicatos de clase es "dar voz a una reivindicación que creo que es un consenso social amplísimo, que trasciende con mucho lo que es la representatividad de los propios sindicatos". De este modo, el Ejecutivo intenta capitalizar unas reclamaciones sobre el acceso a la vivienda a precio asequible y la mejora de los sueldos, presentándolas como un objetivo compartido por toda la sociedad española.

"No habrá nadie que esté en contra de que haya mejores salarios y de que haya un derecho al acceso a la vivienda en mejores condiciones", ha aseverado Bolaños. Desde esa premisa, ha defendido el papel de los principales sindicatos, argumentando que actúan en el "uso legítimo de su responsabilidad" de cara a la jornada del 11 de noviembre.

Además, el ministro ha aprovechado la ocasión para reivindicar la gestión de Pedro Sánchez. Bolaños ha asegurado que el Gobierno de coalición comparte "esas dos reivindicaciones" y ha impulsado políticas "precisamente en esa línea". Aunque ha admitido que los líderes sindicales considerarán estas medidas insuficientes, ha insistido en que "la libertad que tienen los sindicatos para convocar una huelga es absolutamente respetable".

La alineación de Bolaños con las tesis de Montero reafirma la estrategia del Ejecutivo de jalear las protestas en las calles, convirtiendo una teórica reivindicación laboral y social en una clara herramienta de la polarización política.