CCOO y UGT de Ceuta no secundarán la huelga general: "Para que haya vivienda debe haber primero ciudad"

Los sindicatos UGT y CCOO de Ceuta se han desmarcado de sus direcciones generales y no secundarán la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, dada la situación por la que pasa la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes ilegales registrada a finales de julio. Se suman, por tanto, a la posición de otras organizaciones sindicales —como CSIF y USO— que han rechazado la iniciativa.

UGT Ceuta, por su parte, ha explicado a través de un comunicado —difundido este miércoles— que "no comparte" que la ciudad se "pare" en un momento de crisis como el que está pasando. Ahora necesita "soluciones, recursos, estabilidad y normalidad", ha destacado, "no añadir una nueva jornada de paralización a una ciudad que ya está soportando demasiado".

"Lleva meses soportando una situación extraordinaria que ha puesto bajo una enorme presión a trabajadores, servicios públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, todos los servicios asociados a la inmigración, empresas y al conjunto de la ciudadanía", ha argumentado. Entiende que no tendría sentido parar cuando llevan todo este tiempo "pidiendo precisamente que funcione".

No obstante, la sección del sindicato en Ceuta advierte que esto "no supone renunciar a ninguna de las reivindicaciones históricas de UGT ni cuestionar el legítimo ejercicio del derecho fundamental de huelga". Pero, como organización territorial, "también tenemos la responsabilidad de defender los intereses generales de las personas trabajadoras de Ceuta y trasladar la realidad específica de la ciudad".

"No podemos ser ajenos al sufrimiento y resiliencia de los ceutíes, que a día de hoy no han podido recuperar su normalidad", sentencia UGT Ceuta. De la misma manera, el martes, fue la sección de CCOO en la ciudad autónoma la que rechazó su adhesión a la huelga general en contra de la convocatoria realizada por la dirección nacional del sindicato alegando motivos similares.

La postura de CCOO Ceuta

CCOO Ceuta ha decidido que no "impulsará ni participará" en la huelga general, según explica en un comunicado. "Nuestra prioridad absoluta es volver a la tan ansiada normalidad del 29 de julio", ha destacado. "Para que haya vivienda debe haber primero ciudad", ha añadido, "y nuestra Ceuta, en la actualidad, sigue invadida".

La sección del sindicato en la ciudad autónoma ha señalado que comparte "la preocupación existente por el acceso a la vivienda" y es consciente de que miles de trabajadores "aun teniendo empleo encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda digna".

Pero de momento se centrarán en apoyar "las iniciativas que tengan como objetivo prioritario la vuelta a la normalidad". Entre ellas, la promovida por "Mujeres caballas" el próximo 25 de octubre en Madrid, en la que están colaborando.

