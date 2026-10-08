Competencia alerta sobre el plan del Gobierno para retirar aceite de oliva y evitar que baje el precio

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a poner negro sobre blanco sus dudas sobre el plan del Gobierno para intervenir el mercado del aceite de oliva. Y su conclusión es bastante poco tranquilizadora para el consumidor: retirar aceite del mercado cuando haya una cosecha abundante puede terminar encareciendo el producto y generando costes innecesarios.

El Ministerio de Agricultura ultima una orden que le permitiría ordenar la retirada obligatoria de hasta un 20% de aceite en el caso de que las existencias iniciales más la producción alcancen el 120% de la media de las seis campañas anteriores. La decisión tendría que adoptarse antes del 15 de noviembre de 2026.

Las primeras estimaciones sobre la producción de aceite de oliva en España para la campaña 2026/2027 apuntan a una cosecha de 1.602.596 toneladas, lo que se puede considerar una producción media-alta, un 23% superior a la pasada, según los datos de los aforos comunicados por las comunidades autónomas al departamento de Luis Planas.

El objetivo de ordenar la retirada de aceite es evitar que una cosecha especialmente buena provoque una caída excesiva de los precios en origen y pueda "desestabilizar" el mercado, según el Gobierno. Sin embargo, Competencia considera que eso constituye una "restricción relevante a la competencia" y advierte de que la medida puede traducirse en precios más elevados para los consumidores y en ineficiencias a lo largo de toda la cadena.

Si hay mucho aceite, que no llegue al consumidor

Competencia cuestiona precisamente esa filosofía. Indisponer una parte de la producción disponible, señala, distorsiona el funcionamiento del mercado, reduce los incentivos para mejorar la calidad y variedad del aceite y aumenta el riesgo de coordinación entre operadores.

Y hay una consecuencia especialmente relevante para quien compra una botella de aceite en el supermercado: los consumidores no podrían beneficiarse plenamente de una campaña de elevada producción.

Es decir, cuando haya poco aceite, el precio puede subir por la escasez. Pero cuando haya mucho, el mecanismo diseñado por Agricultura permitiría retirar una parte de esa abundancia para evitar que los precios bajen demasiado.

La CNMC considera que este planteamiento no es "neutro" desde el punto de vista de la competencia, como sostiene Agricultura. Al contrario, supone limitar deliberadamente la oferta disponible.

Además, Competencia recuerda que una gran cosecha no significa necesariamente que la campaña siguiente vaya a ser mala. Por eso reclama que antes de activar una retirada se tengan en cuenta otros factores, como la evolución de la demanda y los flujos del comercio internacional.

Hasta 11,7 millones de euros por guardar aceite

La intervención tampoco sale gratis. Según los cálculos de la CNMC, si se aplicara el mecanismo en su máxima intensidad, obligar a inmovilizar el aceite durante toda una campaña supondría un coste directo de almacenamiento de entre 9,24 y 11,68 millones de euros.

Un gasto que alguien tendrá que pagar. Y aunque inicialmente recaiga sobre los operadores, existe el riesgo de que termine trasladándose a lo largo de la cadena de valor y, finalmente, al precio que paga el consumidor.

La paradoja es evidente: el Gobierno quiere retirar aceite para estabilizar los precios y evitar que bajen demasiado, mientras que Competencia avisa de que la propia medida puede acabar encareciendo el producto.

Agricultura deja varios cabos sueltos

La CNMC también ha detectado problemas concretos en el proyecto de orden ministerial. Uno de ellos afecta a las almazaras pequeñas. La Memoria de Análisis de Impacto Normativo señala que quedarían exentas las instalaciones de menor tamaño, que representan alrededor del 2% del mercado. Sin embargo, esa excepción no aparece en el propio borrador de la orden.

Competencia reclama por ello que Agricultura aclare exactamente quién estaría obligado a retirar aceite y que lo haga mediante criterios objetivos y no discriminatorios.

También pide justificar mejor por qué se considera necesaria la retirada y establecer una metodología clara para determinar cuánto aceite debe desaparecer temporalmente del mercado. El límite máximo del 20%, sostiene, debería responder a la mínima restricción necesaria para alcanzar el objetivo perseguido.

¿Qué aceite se retira?

Hay otro detalle que tampoco convence demasiado al regulador. El proyecto permite que las almazaras puedan elegir libremente qué categoría de aceite retiran del mercado: virgen extra, virgen o lampante.

La CNMC advierte de que esta libertad puede provocar que las retiradas se concentren precisamente en los aceites de menor valor comercial, sin solucionar necesariamente los posibles desequilibrios que existan en otras categorías. El resultado podría ser además desigual para los consumidores dependiendo del tipo de aceite que compren.