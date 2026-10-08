El PP balear asume las políticas de la izquierda y limitará la entrada de coches en Menorca

El Parlamento de Baleares aprobó en septiembre el inicio de la reforma de la ley Menorca Reserva de la Biosfera, que restringirá la entrada de vehículos en la isla con la intención de que el nuevo sistema pueda estar en vigor el próximo verano. Tras el visto bueno de la institución insular, la propuesta arranca ahora su recorrido, con el respaldo de todas las formaciones y la abstención de Vox, que ha criticado el "afán recaudatorio" de la presidenta balear, Marga Prohens. El nuevo marco legal permitirá fijar la capacidad máxima de vehículos, restringir su acceso y estancia en determinados periodos, establecer un número máximo autorizado y poner en marcha medidas que impulsen el transporte público y un modelo de movilidad más respetuoso con el entorno.

Entre los puntos clave de la modificación figura que los vehículos a nombre de personas físicas empadronadas en Menorca quedarán fuera del sistema de limitación de acceso y permanencia. Asimismo, los no residentes que sean propietarios de una vivienda en Menorca podrán disponer de un vehículo por inmueble. También estarán exentos los vehículos de personas que acrediten que necesitan desplazarse a la isla por motivos laborales, así como los de personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, la regulación no se aplicará a los vehículos oficiales y de servicio público; a los servicios de emergencias; al transporte público y escolar; a los taxis; a los vehículos destinados al transporte de mercancías y distribución comercial, ni a la maquinaria y vehículos de uso industrial, ganadero o agrícola. La reforma fija que será el parlamento quien determine, cada año o cada dos años, el techo o número máximo de vehículos sometidos a limitación que podrán entrar y permanecer en Menorca, así como los periodos concretos en los que se activará esta regulación.

El consejero insular de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación, José Simón Gornés, subrayó la necesidad de convertir la ley en un instrumento efectivo para mejorar la vida de los residentes y de quienes viven en la isla. "Damos pasos hacia una movilidad más sostenibles y potenciamos al tiempo el transporte público", ha afirmado.

En la misma dirección que el PSOE, el consejero de Movilidad, Juan Manuel Delgado, recalcó que el objetivo de la medida es preservar la calidad de vida de los menorquines y salvaguardar el territorio. "Hemos cogido el toro por los cuernos", ha afirmado, reivindicando que se trata de una cuestión trabajada desde el inicio de la legislatura para que pueda estar en marcha el próximo verano.

Acusaciones de "afán recaudatorio"

En nombre del Partido Popular, el diputado Jordi López ha defendido que con esta iniciativa se lleva al parlamento la opción de "hacer realidad" la capacidad de fijar límites a la entrada de vehículos en la isla. "Menorca, todos sabemos que es una isla, su territorio es limitado, sus carreteras son limitadas, sus recursos naturales son limitados, y su capacidad para absorber determinadas presiones también lo es", ha manifestado López, quien ha insistido en que el número final de vehículos permitidos debe responder a estudios de capacidad de carga y a criterios técnicos, y no a una cifra fijada de antemano.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha explicado la abstención de su grupo señalando que la saturación que vive Menorca es "real", pero ha rechazado que la respuesta sea "la habitual de la izquierda que el PP asume sin complejos". "Prohibiciones, burocracia, autorizaciones previas, afán recaudatorio, con una nueva tasa y criminalización de la movilidad", afirmó. Para Vox, la respuesta a la congestión que sufre Menorca en verano no puede pasar por "prohibir, multar y cobrar".