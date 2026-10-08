Golpe energético: la luz alcanzará hoy picos de 342 euros el megavatio-hora

La inflación se ha convertido en uno de los principales factores que están condicionando la situación económica de los hogares españoles. El aumento generalizado de los precios reduce la capacidad de compra de las familias y hace cada vez más difícil afrontar el coste de determinados bienes y servicios. Como ya explicamos en Libre Mercado, el IPC repuntó seis décimas en septiembre en términos interanuales, hasta situarse en el 4,9%, la tasa más elevada desde febrero de 2023, cuando llegó al 6%.

Entre las razones de este nuevo avance de los precios, el organismo apunta especialmente al encarecimiento de los carburantes y al comportamiento de los paquetes turísticos. No obstante, la evolución de la factura eléctrica también merece especial atención, dado el fuerte incremento que ha experimentado el precio de la electricidad durante los últimos años y su impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores.

Como hemos informado en Libre Mercado, de acuerdo con los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó recientemente su mayor nivel desde diciembre del año 2022. Concretamente, repuntó un 2,6% en su precio medio diario con respecto a los 196,88 euros/MWh de este lunes, para alcanzar los 201,99 euros/MWh.

OMIE

De este modo, se registraron máximos de 281,31 euros/MWh entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que los mínimos serán de 147,09 euros/MWh entre las 16.00 y las 17.00 horas. Así las cosas, la razón que explica este repunte de precios reside en el incremento de la demanda y el encarecimiento del gas, que marca el precio mediante los ciclos combinados fuera de las horas solares.

El problema, no obstante, es que el coste de la energía no deja de crecer. En este sentido, Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía y colaborador de Libre Mercado detalla cómo estos volverán a sustituirse nuevamente en niveles récord.

Hoy, en nuestras casas, pagaremos la electricidad a más de 300 €/MWh entre las 19:00 y las 22:00. ¿Os acordáis de cuando @jordievole hacía programas sobre la pobreza energética con la tarifa regulada en 80 €? Hoy está a más de 300 € pic.twitter.com/AQfv5tfqNj — The Good MAFO (@fdezordonez) October 8, 2026

Concretamente, el experto suma los costes totales de la tarifa PVPC ( que al precio del mercado mayorista suman peajes, cargos, términos de ajuste…) y detalla cómo este jueves el precio de la electricidad alcanzará los 300 euros por megavatio-hora entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. De este modo, a las 7 de la tarde el precio de la electricidad alcanzará los 317 euros por megavatio-hora, mientras que a las 8 será de 342 euros por megavatio-hora. Del mismo modo, a las 9 de la noche se situará en los 329 euros por megavatio-hora.