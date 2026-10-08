¿Qué pasa si estás de baja, de permiso o de vacaciones en un día de huelga general?

La huelga general convocada para el 11 de noviembre plantea dudas también entre los trabajadores que ese día no tienen previsto acudir a su puesto por encontrarse de baja, disfrutando de un permiso o de vacaciones.

Si el trabajador ya está de baja médica antes de la huelga, mantiene su situación de incapacidad temporal. Por tanto, no se le aplica el descuento salarial correspondiente a quienes deciden secundar el paro.

La legislación establece que la incapacidad temporal es una causa de suspensión del contrato de trabajo. Además, la Ley General de la Seguridad Social señala que durante las situaciones de huelga el trabajador no tiene derecho a la prestación económica por incapacidad temporal. La clave está, por tanto, en diferenciar una baja que ya estaba reconocida de una incapacidad temporal que comienza mientras el trabajador está secundando la huelga.

En este último caso, si el trabajador inicia la baja durante la huelga mientras está secundando el paro, no percibirá la prestación por incapacidad temporal durante el periodo de huelga. Si la incapacidad continúa una vez finalizada, podrá comenzar a percibir la prestación que corresponda.

¿Y si estás disfrutando de un permiso?

Los trabajadores que tengan reconocido un permiso retribuido tampoco están ausentes de su puesto por secundar la huelga, sino por la causa que da derecho al permiso. El Estatuto de los Trabajadores contempla diferentes supuestos de permisos retribuidos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada uno de ellos.

Por ello, si el 11 de noviembre coincide con un permiso que ya corresponde legalmente al trabajador, la ausencia se mantiene bajo el régimen de ese permiso y no como una jornada de huelga. El trabajador no tiene que acudir al puesto durante el tiempo que tenga reconocido el permiso.

¿Qué ocurre si estás de vacaciones?

Las vacaciones tampoco se convierten en un día de huelga por el hecho de coincidir con la convocatoria. El Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo de vacaciones anuales es retribuido y que sus fechas se fijan de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo o mediante acuerdo entre empresa y trabajador.

Por tanto, si el trabajador ya tenía fijadas vacaciones para el 11 de noviembre, ese día forma parte de su periodo vacacional, sin que tenga que comunicar que secunda la huelga ni se le aplique el descuento salarial previsto para quienes sí dejan de trabajar para participar en el paro.

En definitiva, estar de baja, disfrutar de un permiso retribuido o encontrarse de vacaciones no equivale a secundar la huelga. La situación concreta que ya tuviera reconocida el trabajador es la que determina los efectos de ese día.