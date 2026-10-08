Tezanos se suma a la campaña electoral con un "barómetro" sobre vivienda que respalda al Gobierno

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya ha comenzado a influir en la campaña electoral para las próximas elecciones del 29 de noviembre, tras presentar el Barómetro de Vivienda 2026 apenas unos días después de la polémica suscitada por los dos reales decretos-ley que fueron tumbados por el Congreso la semana pasada y que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a la Diputación Permanente para su aprobación. Casualmente, sus respuestas respaldan las tesis de Sánchez.

En este informe, el CIS afirma que el 91,4% de los encuestados reclama más vivienda pública que la que se construye actualmente, afirmado que la mayoría de los españoles considera que las administraciones públicas deberían aumentar de forma notable la construcción de vivienda social. Las principales conclusiones son que la vivienda preocupa al 86,9% de la población y las dificultades económicas se sitúan entre los principales obstáculos para comprar, alquilar o independizarse.

El 91,4% de los españoles pide más vivienda pública

En medio de toda la situación vivida en las últimas semanas con los desahucios y los mal llamados "fondos buitre", el estudio también refleja un amplio respaldo a una mayor intervención de las administraciones en el mercado inmobiliario. El 76,3% considera que el Estado debería intervenir "tanto como sea necesario" para garantizar que toda la población pueda acceder a una vivienda.

La percepción de la vivienda como un derecho constitucional también se impone claramente frente a su consideración como un bien de mercado. El 79% cree que las políticas públicas deberían priorizar el derecho a la vivienda, mientras que el 13,5% apuesta por dar prioridad a la vivienda entendida como un bien de mercado.

La situación del mercado inmobiliario genera preocupación en una amplia mayoría de la población. El 86,9% de los encuestados asegura que le preocupa "mucho" o "bastante" la situación de la vivienda. Además, el 41,5% considera que la situación actual le ha perjudicado personalmente, frente a un 4,4% que afirma haberse beneficiado de ella.

Al 86,9% le preocupa "mucho o bastante" la vivienda

El acceso a la vivienda también está condicionado por la situación económica de los hogares. Actualmente, el 55% de los encuestados vive en una vivienda en propiedad, mientras que el 24,1% reside de alquiler y el 20% vive en una vivienda cedida gratuitamente o sin pagar alquiler. Entre quienes son propietarios, el 54% ya ha terminado de pagar su vivienda. En el caso de los inquilinos, el 39% considera que paga un precio acorde con el mercado. Sin embargo, un 32,7% cree que su alquiler está por encima del precio de mercado, mientras que el 23,6% considera que paga por debajo de ese nivel.

Una de las propuestas con mayor apoyo es la reducción de impuestos para quienes compren su primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los encuestados. También cuenta con un respaldo mayoritario la recuperación de viviendas públicas que fueron vendidas a empresas: el 83,1% está a favor de esta medida. Por su parte, el 76,3% apoya la creación de una empresa pública estatal de vivienda, algo que ya existe, siendo Casa 47.

En el mercado del alquiler, el 75,6% de los ciudadanos se muestra partidario de limitar los pisos turísticos, mientras que el 70,6% respalda congelar los precios del alquiler durante dos años. Otra de las medidas planteadas pasa por aumentar la presión fiscal sobre los grandes tenedores, que son aquellos particulares o empresas que tienen diez viviendas urbanas o más. El 72% de los encuestados apoya subir los impuestos a quienes poseen diez viviendas o más.

El 40% de los encuestados está a favor de expropiar vivienda vacía

Las propuestas relacionadas con la expropiación generan un respaldo menor, aunque también cuentan con un porcentaje significativo de apoyo. El 49,9% está a favor de expropiar suelo para destinarlo a la construcción de vivienda pública y el 40% respalda la expropiación de viviendas vacías.

Algo interesante de este informe es el momento elegido por el CIS de Tezanos para realizar las encuestas a los españoles. Las entrevistas comenzaron durante los últimos días, coincidiendo con la polémica suscitada por los decretos-ley tumbados en el Congreso, las acampadas "por la vivienda" en distintas ciudades de España y el creciente foco mediático sobre los desahucios. De esta manera, es posible que parte de los encuestados se haya visto condicionada por estos acontecimientos recientes y que su opinión pudiera ser diferente con el paso del tiempo.

En cualquier caso, todo parece indicar que el CIS de Tezanos ya ha comenzado su particular campaña electoral, al frente de un organismo que, desde hace años, está totalmente al servicio del PSOE.