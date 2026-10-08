Una okupa recurre el desalojo alegando vulnerabilidad y el dueño denuncia: "Está todo el día de fiesta"

La okupa de una vivienda de Son Ferrer, en Calvià (Mallorca), ha presentado un recurso de reposición contra la decisión judicial que permitía continuar con el procedimiento para desalojarla. El lanzamiento estaba pendiente únicamente de que se fijara una fecha, pero este nuevo recurso puede volver a retrasar la recuperación del inmueble por parte de su propietario.

La vivienda fue adquirida en una subasta por José Jiménez, un vecino de Calvià, hace aproximadamente dos años. Desde entonces, la mujer permanece en el interior del inmueble pese a no ser la propietaria.

El recurso llega pocos días después de que un juzgado de Palma rechazara reconocer su situación de vulnerabilidad antes de continuar con el procedimiento de desalojo. La resolución permitía seguir adelante con el proceso y dejaba únicamente pendiente fijar la fecha del lanzamiento. Ahora, su defensa reclama que se revise esa decisión y que se paralice cualquier actuación dirigida a entregar la vivienda a su propietario.

Sin alternativa habitacional

La mujer sostiene que no pudo intervenir en el procedimiento de ejecución hipotecaria que dio lugar a la adquisición de la vivienda y que su primera intervención se produjo posteriormente, dentro del procedimiento específico relativo a los ocupantes del inmueble.

Su defensa argumenta además que no se ha realizado una valoración específica de la situación de su hija menor de edad y que los servicios sociales no habrían podido evaluar previamente y de forma efectiva la situación de la familia antes de que se lleve a cabo el desalojo.

Por este motivo, solicita que se anulen las actuaciones necesarias para poder realizar esa valoración y que el procedimiento vuelva al momento en el que sea necesario para llevarla a cabo.

La defensa reclama también que no se ejecute el desalojo mientras siga pendiente de resolución el recurso. Asimismo, pide que los servicios sociales y la administración competente en materia de vivienda sean informados de la situación familiar antes de cualquier actuación para recuperar el inmueble.

El argumento de la defensa es que la vivienda constituye el domicilio habitual de una madre divorciada y su hija menor de edad y que existe una "inexistencia de alternativa habitacional inmediata".

"Está todo el día de fiesta"

La presentación del recurso ha provocado el malestar de José Jiménez, propietario del inmueble, que esperaba que el procedimiento avanzara después de que el juzgado rechazara reconocer la situación de vulnerabilidad alegada por la mujer.

"Se declara vulnerable y está todo el día de fiesta", afirmó Jiménez, según recoge Última Hora, al conocer la presentación del recurso. El propietario sostiene estas acusaciones con informes elaborados por detectives privados y testimonios que ha aportado al procedimiento.