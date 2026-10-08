Yolanda Díaz vuelve a desvariar: "Las plagas de Egipto no se produjeron por la subida del SMI, sino más bien al revés"

Yolanda Díaz no defrauda cada vez que tiene que comparecer ante la prensa. La expectación no se genera tanto por el contenido de sus presentaciones, sino por el caos retórico que genera cuando trata de expresar cualquier idea mínimamente compleja. Ya le ocurrió cuando quiso exponer el funcionamiento de los ERTE.

Ahora la ministra de Trabajo nos ha brindado un irrisorio momento —otro más— al hablar del impacto económico del salario mínimo. Y es que la política laboral emprendida por Díaz ha encontrado en la subida sistemática del SMI una de sus principales apuestas. De hecho, según detalla el Gobierno, este incremento ha sido del 66% desde 2018, pasando de 735 euros al mes a 1.221 —en 14 pagas— en 2026.

Desde el sector empresarial se ha advertido del efecto que esta tendencia supone para la productividad. Pero la ministra de Trabajo, empeñada en presumir de su gestión al frente de la cartera de trabajo, de los datos de ocupación y afiliación y, en definitiva, de la evolución del empleo en España, ha llegado a argüir que "las plagas de Egipto no se produjeron por la subida del SMI, sino más bien al revés".

Estas declaraciones se han producido durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la primera reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI que fijará el valor de esta referencia en 2027, en la que también ha participado Begoña Cueto, la coordinadora de la Comisión asesora. En este sentido, el Gobierno mantiene su intención de aprobar el incremento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pese a que el próximo Ejecutivo podría ser de otro signo político.

Concretamente, la reunión abre el proceso para establecer la nueva subida del SMI, una medida comprometida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así, la comisión deberá elaborar un informe con una propuesta de incremento que servirá posteriormente de base para las negociaciones con los agentes sociales.

Sin embargo, la negociación volverá a enfrentar previsiblemente posiciones diferentes entre sindicatos y organizaciones empresariales. De hecho, cabe recordar que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no respaldó las seis últimas subidas del SMI.

En cualquier caso, lo cierto es que, tras el informe de la comisión asesora y las consultas con los agentes sociales, corresponderá al Gobierno fijar finalmente la nueva cuantía. De esta forma, el incremento deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros mediante un real decreto.

Con todo, no podemos olvidar que la última subida elevó el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Ahora, la nueva negociación determinará cuánto aumentará esa cantidad en 2027. Precisamente, la comisión asesora será la encargada de presentar la propuesta inicial, mientras que el Gobierno tendrá la última palabra sobre la cuantía que finalmente se incorporará al real decreto.