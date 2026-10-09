Adiós a la granja de pulpos de Nueva Pescanova tras cinco años de presión animalista

La granja de pulpos de Nueva Pescanova ya es historia. La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aceptado este jueves la renuncia de la compañía a construir en el puerto de La Luz la que iba a ser la primera granja comercial de pulpos del mundo. La decisión pone fin a un proyecto que nació hace cinco años, que llevaba meses paralizado y que había provocado una intensa oposición de organizaciones animalistas y ecologistas. La propia empresa ya había anunciado en agosto que renunciaba a seguir adelante con la iniciativa, pero ha sido ahora cuando la Autoridad Portuaria ha aceptado formalmente su desistimiento.

Al término de la reunión del consejo de administración, su presidenta, Beatriz Calzada, ha confirmado que los terrenos que iban a albergar la instalación quedan liberados y podrán destinarse a otros proyectos empresariales. La renuncia abre así la puerta a que otras compañías opten a ocupar ese espacio del puerto.

La presión animalista contra los pulpos

Desde su origen, el proyecto de Nueva Pescanova había sido diana de todo tipo de críticas por parte de las asociaciones animalistas, que denunciaban la construcción de esta granja principalmente por tres motivos: la elevada capacidad cognitiva de los pulpos, las condiciones de cría y sacrificio que se aplicarían a estos animales y el impacto ambiental de una instalación de estas características.

La campaña contra la instalación había ido ganando fuerza durante los últimos meses. Como contó Libertad Digital en julio, el Partido Animalista Pacma se sumó a una iniciativa internacional impulsada por Compassion in World Farming para reclamar el archivo definitivo del proyecto.

La coalición remitió entonces una carta a la presidenta de la Autoridad Portuaria en la que pedía cerrar el expediente y alertaba de los posibles problemas éticos y ambientales de la cría industrial de pulpos.

Un proyecto que llevaba meses en el aire

La renuncia de Nueva Pescanova llega después de una larga etapa de incertidumbre administrativa. En 2023, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias concluyó que la documentación ambiental simplificada presentada no era suficiente y exigió un estudio de impacto ambiental completo.

La falta de esa documentación dentro del plazo previsto llevó a la Autoridad Portuaria a iniciar en mayo de 2026 un procedimiento de caducidad de la concesión. La empresa terminó anunciando su renuncia en agosto, antes de que el consejo de administración aceptara formalmente la decisión este jueves.

Un desafío científico

La cría de pulpos en cautividad se enfrenta también a importantes obstáculos científicos. Uno de los principales se encuentra en la fase larvaria, el periodo inicial de desarrollo que comienza tras la eclosión de los huevos. Durante esta etapa, las paralarvas —como se denomina a las crías recién nacidas de muchas especies de pulpo— presentan unas necesidades alimentarias muy específicas y una elevada sensibilidad a las condiciones del medio.

Reproducir en instalaciones artificiales las condiciones necesarias para que sobrevivan y crezcan constituye uno de los grandes retos de la acuicultura de cefalópodos. La alimentación es uno de los puntos más delicados, ya que resulta complicado proporcionar a las crías las presas adecuadas, en la cantidad y calidad necesarias, para garantizar su desarrollo. A ello se suman las dificultades para controlar parámetros como la temperatura, la calidad del agua y la disponibilidad de alimento, factores que pueden influir decisivamente en la supervivencia de las larvas.

Superar estas barreras resulta fundamental para conseguir una producción comercial estable y a gran escala. Aunque la investigación ha permitido avances en la reproducción y el engorde de pulpos en cautividad, el desarrollo de técnicas fiables para sacar adelante a las crías sigue siendo uno de los principales desafíos para la expansión de esta actividad.