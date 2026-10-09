Un líder de la acampada de Oviedo se dedica a explotar en alquiler cinco casas rurales

A medida que pasan los días, se van conociendo más detalles sobre los distintos líderes de las acampadas "por la vivienda" que se están desarrollando en toda la geografía española. Si bien las que mayor repercusión tienen son las de Madrid y Barcelona, cuyas cabezas visibles ya hemos analizado, las protestas en otras zonas de España también están sirviendo para desenmascarar a otros "activistas por la vivienda".

Es el caso de Oviedo, donde Rubén Rosón, exconcejal de Somos Oviedo y exsecretario general de Podemos en Oviedo se ha convertido en una de las caras más visibles de la acampada. Al mismo tiempo, se ha descubierto que es administrador solidario de la empresa Asturies Comunitaria SL, cuyo objeto social son los "alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia".

Si acudimos al Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), podemos comprobar que Rubén Rosón Fernández fue designado como administrador solidario de esta sociedad con fecha 22 de diciembre de 2025.

Es administrador solidario de una empresa de alojamientos turísticos

Asimismo, gracias a un acuerdo entre Comisiones Obreras de Asturias y Asturies Comunitaria SL (por el cual los afiliados a CCOO se benefician de un descuento directo del 15% en sus tarifas), se ha conocido que esta empresa de alojamiento gestiona un complejo turístico llamado "La Quintana de Antón", compuesto a su vez por cinco apartamentos rurales independientes.

Tal y como se indica en la propia web del sindicato: "Asturies Comunitaria SL presta servicios de alojamiento en casas rurales; sus servicios son gestionados, ofrecidos y realizados por personal con una amplia experiencia en la prestación de estos servicios profesionales, tanto a nivel colectivo e individual como para empresas u organizaciones; la cual tiene interés en que las personas afiliadas a CCOO puedan ser usuarias de los servicios por ella gestionados y/o comercializados".

Un complejo con cinco casas rurales independientes

A continuación, la web especifica: "Dispone de 5 casas rurales independientes totalmente equipadas con cocina, salón y baño propio. Cada casa tiene capacidad para 4 personas y cuenta con todo lo necesario para pasar desde estancias cortas a semanas o periodos más prolongados. Todas las estancias cuentan con chimenea, televisión, terraza, un espacioso salón y la posibilidad de utilizar la gran zona de prado de la vivienda para realizar barbacoas o disfrutar de unas vistas sorprendentes al valle del Huerna".

Por otro lado, en la web Casasrurales.net se pueden ver, con fotografías incluidas, estos cinco apartamentos, los cuales reciben los nombres de Casa Trina, Casa Fornu, El Llagar, La Cuadra y Casa Nieves. Entre todos ellos suman una capacidad total para hasta 19 huéspedes. Como gestores y administradores solidarios de La Quintana de Antón figuran David Acera y Rubén Rosón.

De esta forma, todo apunta a que este activista por la vivienda figura como copropietario y administrador de una empresa de alojamientos vacacionales que explota un complejo turístico compuesto por cinco apartamentos rurales.