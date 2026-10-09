Por qué necesitamos a los especuladores

Cuando se habla del problema de la vivienda, la palabra "especulación" suele aparecer asociada a una idea negativa. Se acusa al especulador de comprar barato para vender caro, de encarecer artificialmente los precios de venta y alquiler y, en última instancia, de dificultar el acceso a la vivienda. Sin embargo, desde la perspectiva de la Escuela Austriaca y de algunos de los economistas austriacos más representativos, como Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard, esta interpretación pasa por alto la función económica y social que desempeña la especulación en una economía de mercado.

Especular significa actuar hoy en función de lo que creemos que ocurrirá mañana. El empresario que compra un terreno porque considera que una zona crecerá en los próximos años está realizando una apuesta sobre el futuro. Puede acertar o equivocarse. Si acierta, obtiene un beneficio; si se equivoca, asume la pérdida. Esa posibilidad de ganar o perder es precisamente la que obliga al especulador a interpretar correctamente las necesidades futuras de los consumidores.

Sobre la base de esto, Mises insistió en que toda actividad empresarial contiene necesariamente un componente especulativo. Producir, invertir o construir exige anticipar una demanda que todavía no existe. Rothbard, más tarde, desarrolló una idea similar: el empresario y el especulador coordinan recursos en el tiempo, intentando descubrir dónde serán más valorados en el futuro.

Aplicado al mercado de la vivienda, este mecanismo resulta especialmente importante. Si inversores y promotores esperan que una determinada ciudad, barrio o área metropolitana vaya a experimentar un aumento de población y de demanda residencial, tienen incentivos para adquirir suelo, rehabilitar edificios, financiar promociones o impulsar nuevas construcciones. El beneficio esperado actúa como una señal para movilizar capital hacia aquellos lugares donde previsiblemente será más necesario. Por eso resulta paradójico combatir el encarecimiento de la vivienda penalizando precisamente a quienes tienen incentivos para anticipar su escasez.

Aquí aparece una diferencia intelectual profunda entre la tradición austriaca y otras corrientes: uno de los errores de estas últimas consiste en contemplar demasiado frecuentemente la economía como un problema fundamentalmente distributivo: una determinada cantidad de riqueza ya existe y la cuestión central pasa a ser quién se apropia de ella. La visión austriaca pone el acento, en cambio, en el carácter dinámico del proceso económico. La riqueza no constituye un fondo fijo que simplemente deba repartirse; empresarios, trabajadores, ahorradores e inversores descubren constantemente nuevas formas de combinar recursos y crear valor.

La diferencia es especialmente importante porque conduce a interpretaciones opuestas del beneficio empresarial. En la tradición marxista, el beneficio se vincula a la apropiación del excedente generado por el trabajador y, por tanto, a una relación de explotación entre clases. La teoría marxista entiende precisamente el capitalismo desde una estructura de intereses enfrentados entre propietarios del capital y trabajadores. La Escuela Austriaca rechaza ese punto de partida. En un mercado basado en intercambios voluntarios no existe necesariamente un juego de suma cero en el que la ganancia de una parte implique la pérdida de otra. Capital, trabajo y actividad empresarial pueden tener intereses complementarios dentro de la división del trabajo. El conflicto económico redistributivo aparecería, según la interpretación austriaca, cuando determinados grupos obtienen privilegios mediante el poder político y pueden beneficiarse a costa de otros.

Esta diferencia filosófica ayuda a explicar también la distinta valoración del especulador. Si se parte de una concepción en la que propietario e inquilino, capitalista y trabajador o inversor y consumidor ocupan fundamentalmente posiciones antagónicas, el beneficio del primero puede interpretarse con facilidad como una pérdida para el segundo. Desde la perspectiva austriaca, la pregunta es distinta: ¿qué función cumple ese beneficio dentro del proceso de coordinación económica? El especulador inmobiliario que identifica antes que otros que determinada zona necesitará más viviendas puede obtener una ganancia precisamente porque ha anticipado correctamente una necesidad futura. Compra suelo cuando es relativamente barato, asume el riesgo de mantenerlo o desarrollarlo y contribuye a desplazar recursos hacia un periodo posterior donde serán más demandados. Su beneficio no procede, entonces, del empobrecimiento de otra persona; es la recompensa por haber interpretado mejor que otros las condiciones futuras del mercado.

Cuando los precios aumentan en una zona, se transmite una información muy valiosa al mercado. Indica que muchas personas desean vivir allí y que la oferta disponible resulta insuficiente. En un mercado libre, esa subida atrae inversión y estimula nuevas promociones. El precio elevado contiene, por tanto, la señal que puede generar la oferta necesaria para moderarlo en el futuro. Desde esta perspectiva, uno de los problemas del análisis estático consiste en observar únicamente el primer movimiento. Si un inversor compra una vivienda y aumenta su precio, parece que alguien se ha beneficiado de una escasez existente. El análisis dinámico pregunta qué sucede después: si el aumento de rentabilidad atrae capital, aparecen nuevas promociones, se rehabilitan inmuebles y aumenta la oferta, la propia búsqueda del beneficio contribuye a corregir la escasez que inicialmente elevó los precios.

La intervención de precios puede interrumpir ese proceso. Si se establece un precio máximo de alquiler por debajo del nivel que equilibraría oferta y demanda, el número de personas interesadas en alquilar puede aumentar mientras disminuye el incentivo para poner viviendas en el mercado, mantenerlas, rehabilitarlas o construir otras nuevas. La escasez no desaparece porque se prohíba reflejarla en los precios. Simplemente deja de manifestarse únicamente en euros y comienza a expresarse mediante colas, listas de espera, selección más estricta de inquilinos o mercados paralelos.

Esto no significa que todo comportamiento especulativo sea siempre acertado ni que cualquier operación inmobiliaria produzca bienestar social. El especulador puede equivocarse y realizar inversiones ruinosas. Precisamente por eso, desde el enfoque austriaco, pérdidas y beneficios cumplen una función disciplinaria: recompensan a quien anticipa correctamente las preferencias futuras y penalizan a quien inmoviliza recursos allí donde los consumidores no los valoran.

El auténtico problema de muchas ciudades puede encontrarse, por tanto, no en la existencia de especulación, sino en la dificultad para transformar las señales de demanda en nueva oferta. Restricciones urbanísticas, escasez legal de suelo edificable, lentitud administrativa, incertidumbre regulatoria y determinados ataques contra la propiedad privada pueden impedir que una subida de precios provoque la respuesta empresarial esperada.

Desde la perspectiva austriaca de Mises y Rothbard, la respuesta al problema habitacional no consiste en silenciar los precios, sino en permitir que cumplan su función. Una vivienda cara está transmitiendo información sobre una escasez. La solución no consiste en ocultarla mediante controles de precios ni en intervenciones políticas que sigan dificultando el aumento de la oferta, sino en facilitar que empresarios, promotores, inversores y propietarios respondan a dicha escasez con mayor oferta.

La discusión sobre la especulación inmobiliaria es, en definitiva, una discusión sobre cómo se entiende la economía. Puede concebirse —de forma muy equivocada— como una pelea por repartir una cantidad fija de riqueza entre grupos con intereses enfrentados. O puede contemplarse como un proceso dinámico de descubrimiento, inversión, creación y coordinación en el que la expectativa de beneficio moviliza recursos hacia las necesidades de los consumidores. Desde esta segunda perspectiva, el especulador deja de ser necesariamente el enemigo de quien busca vivienda. Puede ser, precisamente, uno de los mecanismos mediante los cuales la escasez presente provoca la creación de la oferta futura. Aprendamos un poco más de autores como Mises y Rothbard.