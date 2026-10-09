Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre tratando de utilizar la crisis de acceso a la vivienda como uno de sus principales motores de campaña. De hecho, el anuncio y la disolución de las Cortes se produjeron tras una semana de acampada en Sol organizada por el Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen.

De esta forma, el Ejecutivo ha comenzado a utilizar todas las herramientas a su disposición, entre las que se encuentra el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) que preside José Félix Tezanos y cuya credibilidad ha quedado notablemente desacreditada en los últimos años. Así, con el fin de apoyar el relato gubernamental, el organismo acaba de publicar un nuevo barómetro sobre vivienda en el que asegura que "el 76,3% de los encuestados cree que el Estado debe intervenir en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda".

Del mismo modo, el estudio destaca que el 79% considera que habría que priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, frente a un 13,5% que considera la vivienda como "un bien de mercado", mientras que el 76,3% estaría a favor de que "el Estado intervenga en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda".

En este sentido, el CIS también defiende que el 91,4% de los encuestados está de acuerdo con que "en este momento en España las administraciones deberían construir más viviendas públicas que ahora". Asimismo, el barómetro concluye que el 36,1% piensa que las comunidades autónomas son las que más competencias tienen sobre vivienda, el 26,9% opina que es el Estado y el 15,2% los ayuntamientos.

A ello se le añade, además, que, según el CIS, el 44,5% asegura que el Estado es la administración que debería tener mayores competencias para mejorar el acceso a la vivienda. Ahora bien, lo cierto es que, si profundizamos en los datos de este informe, podemos comprobar que esta radiografía sobre el mercado inmobiliario desmonta alguna de las falacias empleadas por el Ejecutivo para defender una mayor intervención en el mercado.

Concretamente, en el documento que recoge los datos desglosados en la encuesta elaborada por el organismo para la elaboración de este informe y las respuestas obtenidas en cada pregunta se puede comprobar que, de acuerdo con el organismo, casi el 80% de los propietarios que tienen alguna vivienda alquilada afirma tener puesto en el mercado sólo un inmueble.

CIS

Como podemos comprobar, a una pregunta realizada sólo a aquellas personas que hubieran admitido recibir ingresos en forma de renta por alquiler de alguna vivienda adicional a la que constituye su residencia, el 78,5% de los encuestados aseguró que recibían estas rentas de una sola vivienda.

Por su parte, el 10,7% de los encuestados aseguró recibir rentas del alquiler de dos inmuebles diferentes, mientras que el 5,3% obtenían estos ingresos de tres viviendas. Tan sólo el 2,2% afirmó tener cuatro inmuebles alquilados y el 1,7% de los encuestados tenía cinco o más viviendas en alquiler.