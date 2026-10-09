Crece la preocupación entre los empresarios sobre el impacto del absentismo, un fenómeno que no sólo afecta a la actividad y la productividad del tejido productivo, sino también al desembolso que debe hacer la Seguridad Social para afrontar los gastos derivados de ello. Y lo cierto es que el coste que suponen las bajas laborales seguirá creciendo este año, superando con creces los niveles registrados en años anteriores.

Se dispara el coste del absentismo

Concretamente, de acuerdo con un análisis elaborado por AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, el coste total por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) alcanzará al término del actual ejercicio los 36.158,66 millones de euros. Al respecto, el organismo incide en que esta cantidad equivale a un incremento del 8,65% —2.878,27 millones de euros más— respecto a 2025. Del mismo modo, el incremento será del 256,37% —26.012,34 millones de euros más— con respecto a 2015.

Así las cosas, el informe explica que "si se desglosa el Coste Total por ITCC en sus dos componentes, por un lado, el Coste en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social y, por otro lado, el Coste Directo para las Empresas, ambos indicadores, se estima que tendrán un aumento interanual, del 9,17% y del 8,09%, respectivamente". En este sentido, el organismo asegura que el coste en prestaciones económicas de la Seguridad Social pasará de los 17.164,55 millones de euros a 18.738,77 millones de euros en un año, mientras que el coste directo para las empresas crecerá desde los 16.115,84 hasta los 17.419,89 millones de euros.

AMAT

Con todo, el informe también detalla que la población protegida por el Total Sistema —población protegida por las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social— "en el ejercicio 2025 en el territorio Nacional fue de 19.986.713 trabajadores protegidos, experimentando un aumento de un 2,25% (439.497 trabajadores protegidos más) en el último año y de un 27,73% (4.339.023 trabajadores protegidos más) respecto a 2015".

Al mismo tiempo, la patronal de las mutuas también explica que los procesos iniciados para la población protegida por el Total Sistema, "en el ejercicio 2025, para el Total del territorio Nacional fueron de 9.109.110, experimentando un aumento de un 6,51% (556.844 procesos más) y de un 131,53% (5.174.730 procesos más), respecto a los Procesos Iniciados en los ejercicios 2024 y 2015, respectivamente".

Por otra parte, según AMAT, en 2025 la incidencia media mensual de las bajas laborales por cada 1.000 trabajadores protegidos alcanzó los 37,98 procesos en el conjunto de España. La cifra supone un aumento del 4,17% respecto a 2024, con 1,52 procesos mensuales más, y del 81,26% en comparación con 2015, lo que equivale a 17,03 procesos más al mes.

En el sector de las mutuas, los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes que permanecían abiertos durante más de 365 días y menos de 730 se multiplicaron por 4,53 entre enero de 2019 y diciembre de 2025. En ese periodo, pasaron de 34.288 a 155.203 casos en el conjunto nacional.

Los datos también reflejan una concentración de las bajas en un grupo de trabajadores. Según las estimaciones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el 7,12% de los trabajadores protegidos analizados —con datos correspondientes al 99,43% del sector— acumuló el 48,27% de los procesos iniciados por contingencias comunes en 2025. Se trata de empleados que habían registrado más de una baja laboral durante el año natural.

Con todo, el informe incide en que el coste estimado de las bajas laborales por incapacidad temporal por contingencias comunes ascendió a 33.280,39 millones de euros en 2025. De esa cantidad, 17.164,55 millones correspondieron a las prestaciones económicas de la Seguridad Social y 16.115,84 millones al coste directo para las empresas. El gasto total aumentó un 14,31% respecto a 2024, lo que supone 4.165,52 millones de euros más, y se incrementó un 228% en los últimos once años, con una subida acumulada de 23.134,07 millones.

Por último, AMAT destaca también que el equivalente al número de trabajadores que no acudieron a trabajar ningún día del año por una incapacidad temporal por contingencias comunes alcanzó los 1.407.819 en 2025. Esta cifra supone un aumento del 7,73% respecto al año anterior y del 173,43% en comparación con 2015.