El fiasco de Casa 47 un mes después de la gran promesa de Pedro Sánchez

Hace justo un mes, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el lanzamiento del portal público de vivienda "Portal Casa 47", que forma parte de la antigua Entidad Pública Empresarial de Suelo, ahora llamada Casa 47, la empresa estatal de vivienda.

El pasado 7 de septiembre, el Gobierno no escatimó elogios hacia este proyecto y el propio Pedro Sánchez lo anunciaba así:

Hacer política de vivienda es garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente y no comprar un aticazo para la presidenta de un gobierno autonómico. El Gobierno de España está y estará ahí. Poniendo recursos e impulsando un marco jurídico que ofrezca soluciones.… pic.twitter.com/CQjxgVGCQV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2026

"Hacer política de vivienda es garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente y no comprar un ático para la presidenta de un gobierno autonómico. El Gobierno de España está y estará ahí, poniendo recursos e impulsando un marco jurídico que ofrezca soluciones. Casa 47 y el portal que hoy presentamos son un paso más para que la vivienda digna no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos y todas. Eso es gobernar para la gente".

Como vemos, la puesta en escena fue por todo lo alto, dándole una mayor importancia al lanzamiento de esta web. En este medio ya contamos que la gran apuesta del Gobierno por la "vivienda digna" apenas contaba con unos 800 inmuebles anunciados y 638 incluidos en la web, y que la mayoría de estos estaban situados fuera de los grandes núcleos urbanos. Pues bien, ¿qué situación nos encontramos un mes después?

Un mes después hay la misma oferta de viviendas

A 8 de octubre, si acudimos al portal inmobiliario de Casa 47, nos encontramos con que existen exactamente las mismas 638 viviendas disponibles en alquiler. En la provincia de Madrid no existe ninguna y en la de Barcelona apenas hay unas 25, repartidas entre los municipios de San Felíu de Codinas, San Hipólito de Voltregá y Vich. Tampoco hay ninguna vivienda en Andalucía, ni en el País Vasco, ni en Zaragoza, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, las Islas Baleares o Castilla-La Mancha, por ejemplo.

Un mes después, la gran apuesta del Gobierno de Sánchez para proporcionar a la población alquileres asequibles y garantizar una "vivienda digna que no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos y todas" no sólo no ha añadido ni una casa nueva, sino que sigue sin haber ni una sola vivienda allí donde más demanda hay, como Madrid, Barcelona ciudad, Málaga, Sevilla, el País Vasco o Las Palmas.

Sin casas allí donde más se necesita

Por ahora parece quedar lejos el objetivo de Casa 47 de tener al menos 6.000 viviendas disponibles este primer año, tal y como aseguró la anterior presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, que ahora ocupa el cargo de secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. La actual presidenta de Casa 47 es Maribel Ramos, de quien ya contamos que es experta en igualdad de género y que cobrará más de 100.000 euros al año.

En cualquier caso, que la gran apuesta del Ejecutivo para solucionar la crisis de la vivienda tenga un mes después las mismas unidades en alquiler ofertadas en su plataforma y que siga sin haber ni una sola vivienda en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla hace sospechar que esta sea la enésima cortina de humo de este Gobierno para tapar su incompetencia a la hora de dar solución al problema de la vivienda.