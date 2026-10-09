El foro de Libertad Digital alerta contra el freno regulatorio a los centros de datos: "Nos jugamos el futuro"

El Salón Augusto del Parador de Mérida ha acogido este viernes el foro Centros de datos, un sector esencial para la economía española, un encuentro organizado por Libertad Digital en colaboración con la Junta de Extremadura para analizar la ofensiva regulatoria del Ejecutivo central contra una industria estratégica.

Presentada y moderada por la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, la jornada ha servido para dar voz al sector ante la tramitación de un borrador de real decreto que amenaza con convertir a España en el país más restrictivo de Europa y poner en riesgo inmediato más de 9.000 millones de euros en inversiones internacionales.

La mesa redonda Por qué los centros de datos son vitales para España. Qué hacer en la situación actual ha reunido a representantes de la Administración, la patronal y la empresa privada para desgranar la inviabilidad del texto planteado por el Gobierno.

🔴 #DIRECTO | Damos paso a la mesa redonda: Por qué los centros de datos son vitales para España. Qué hacer en la situación actual #CentrosDeDatosLD: Debaten:

🔹 Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas de @Junta_Ex

🔹Miguel Oñate, director general… pic.twitter.com/BdgZ16wRQW — Libertad Digital (@libertaddigital) October 9, 2026

La "incongruencia" de las exigencias

Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, ha denunciado la "incongruencia" de las exigencias del Ejecutivo. Pastor ha recordado que Extremadura produce 6,5 veces más energía de la que consume y que el verdadero reto radica en transformar esa abundancia renovable en desarrollo industrial. Sin embargo, ha advertido de que exigir que el 80% del consumo proceda de instalaciones renovables de nueva construcción en plazos de tan solo 18 meses resulta "imposible" e inviable para las empresas, especialmente en una región penalizada por los vertidos y las restricciones de la red eléctrica.

Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.

Por parte de la patronal, Fran Ramírez, secretario general de Spain DC, ha alertado sobre la enorme incertidumbre que este borrador traslada a los mercados internacionales. Ramírez ha insistido en que España compite con el resto del mundo por atraer capital y que sobrerregular un sector incipiente perjudica la competitividad de las pymes. Además, ha desmontado los mitos sobre el impacto ambiental, aclarando que los centros de datos modernos funcionan mediante circuitos cerrados que no consumen agua de red y son supereficientes energéticamente.

Fran Ramírez, secretario general de Spain DC

Desde la perspectiva de la innovación tecnológica, Juan Cumbrado, vicepresidente de XFutures, ha comparado la llegada de los centros de datos y la inteligencia artificial con hitos históricos como la electrificación o el ferrocarril. Cumbrado ha enfatizado que la verdadera transformación económica pasa por cambiar la forma en que trabajan las empresas. Para ello, situar las infraestructuras de datos cerca del tejido productivo es imprescindible por cuestiones de latencia y soberanía. Respecto a la norma del Gobierno, el experto la ha calificado de "broma" por generar una discrecionalidad que ahuyenta al inversor serio.

🔴 #DIRECTO | Juan Cumbrado, vicepresidente XFutures: "Hay 9.000 millones que se pueden utilizar en España para desarrollar un sector industrial que no tenemos y que podría posicionarnos en el mundo"#CentrosDeDatosLD pic.twitter.com/vGqduVPZ7G — Libertad Digital (@libertaddigital) October 9, 2026

Por su parte, Miguel Oñate, director general corporativo de Merlin Properties, ha aportado la visión de los desarrolladores inmobiliarios con proyectos clave en la región, como los campus de Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros. Oñate ha apelado al artículo 138 de la Constitución sobre el equilibrio territorial y la no discriminación, criticando que se pretendan modificar las reglas de juego a mitad de partido y de forma retroactiva. En su intervención, ha rebautizado el texto oficial como el "borrador de Real Decreto sobre la insostenibilidad de los centros de datos".

Miguel Oñate, director general corporativo de Merlin Properties.

Durante el debate ha quedado patente que la demanda digital no va a desaparecer y que, si España no ofrece un marco normativo estable, las inversiones se marcharán a otros países de la Unión Europea que ya están facilitando la implantación de estos proyectos.

Los ponentes han coincidido en que Extremadura y España reúnen todas las condiciones naturales e infraestructurales para liderar el mapa digital del sur de Europa. No obstante, han concluido con un mensaje claro hacia el Ejecutivo central: la industria no requiere racionamiento ni intervencionismo, sino sentido común, planificación de redes a la altura y seguridad jurídica para convertir los excedentes de energía limpia en empleo, tecnología y riqueza.