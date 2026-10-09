El Gobierno lanza su "calculadora del alquiler" para que los inquilinos

El Gobierno de Pedro Sánchez pretenden conseguir un control total sobre el mercado del alquiler, asfixiando absolutamente la iniciativa privada y desamparando a los propietarios que ponen sus viviendas a disposición de los interesados en acceder a una renta como inquilinos. Así, el último paso que ha dado el Ejecutivo es la aprobación de dos decretos al margen del Parlamento, con los que asesta una nueva estocado al ya lastrado mercado de vivienda.

El problema, sin embargo, es que esta legislación es lo que está agravando la falta de oferta de inmuebles. Pero el Gobierno prefiere ignorar esta realidad y presumir de su gestión en materia inmobiliario, llegando incluso a poner en marcha iniciativas que, en el fondo, son cosméticas. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de la entidad Casa 47, que ha resultado ser un fracaso, puesto que los anuncios de alquiler supuestamente "asequible" que ofrece el Ejecutivo a través de ella se saltan su propia norma sobre los precios.

Cómo funciona la calculadora

Otra de estas iniciativas en materia de vivienda con la que el Gobierno pretende convencernos de que están gestionando seriamente esta cuestión es la calculadora del alquiler disponible en la web del Ministerio de Vivienda, que acaba de comenzar a funcionar. Concretamente, esta herramienta permitirá a los inquilinos comprobar cuánto puede subir el precio de su alquiler con la nueva limitación extraordinaria aprobada por el Gobierno.

Así las cosas, la herramienta contempla dos escenarios: la congelación de la renta o una actualización de hasta el 2%, en función de los límites establecidos por el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (Serpavi). Así esta herramienta incorpora las condiciones recogidas en el decreto para calcular la actualización de la renta y, según el Gobierno, su objetivo es facilitar a los inquilinos la comprobación del incremento que puede aplicar el propietario de la vivienda.

Ministerio de Vivienda

En este sentido, el cálculo depende de la relación entre la renta que paga el inquilino y el límite máximo de referencia establecido para su zona por el Serpavi. Así, el sistema permite consultar este umbral mediante un enlace incluido en la propia calculadora.

De esta forma, a partir de esa comparación, la herramienta distingue entre dos situaciones. En consecuencia, si el alquiler vigente supera el límite máximo de referencia, la renta debe permanecer congelada. En cambio, si la cantidad que paga el inquilino es igual o inferior a ese umbral, el propietario puede aplicar la actualización pactada, siempre que no supere el 2%.

Así las cosas, el incremento máximo no se aplica automáticamente a todos los contratos. En este sentido, la posibilidad de actualizar la renta depende de las condiciones previstas en la nueva normativa y de la situación del alquiler respecto al índice de referencia.

Con todo, la principal diferencia entre ambos supuestos reside en el precio del alquiler en relación con el límite correspondiente a la zona donde se encuentra la vivienda. Cuando la renta supera el máximo fijado por el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda, el casero no puede incrementar el importe y debe mantenerlo sin cambios durante el periodo al que se aplica la limitación extraordinaria.

Por el contrario, cuando el alquiler es igual o inferior al límite de referencia, el propietario puede actualizarlo conforme a lo acordado en el contrato, con un tope del 2%. De este modo, la herramienta permite comprobar qué supuesto corresponde a cada caso antes de aplicar la revisión anual. Para ello, el inquilino debe consultar el límite de referencia de su zona y compararlo con la renta que abona actualmente.