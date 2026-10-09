El negocio de Red Bull no toca techo: gana casi 2.000 millones de euros en 2025

El fabricante austríaco de bebidas energéticas Red Bull aumentó su facturación en 2025 un 8,6 %, hasta los 12.196 millones de euros, mientras que los beneficios crecieron un 4,9 %, hasta los 1.937 millones de euros, según las cuentas anuales de la compañía, hechas públicas este viernes.

El negocio de Red Bull siguió creciendo, al tiempo que la empresa gastó más en publicidad y promoción. Solo los costes de marketing alcanzaron en 2025 los 3.155 millones de euros, un 15 % más que el año anterior.

El grupo Red Bull, conocido por su patrocinio en diferentes deportes profesionales y de alto riesgo, especialmente la Fórmula 1 y el fútbol, repartió 1.326 millones de euros en dividendos entre sus dos socios.

Está controlado por la familia tailandesa Yoovidhya, que controla un 51 % de las participaciones, y por Mark Mateschitz, hijo del fallecido fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, que posee el 49 % restante. El año pasado, el desembolso en dividendos para los socios había sido de 848 millones de euros.

Según las cuentas anuales, la empresa espera seguir aumentando sus ventas y beneficios en 2026. Entre sus principales oportunidades señala el crecimiento en Europa y Estados Unidos, así como en varios mercados emergentes, sin ofrecer más detalles.

La compañía, con sede en Fuschl am See, cerca de Salzburgo —Austria occidental—, concluye en su informe que prevé financiar su expansión con los ingresos que genera su propio negocio y mantener la inversión en su marca.