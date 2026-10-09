Extremadura planta cara al decreto de Sánchez sobre los centros de datos: "El intervencionismo es preocupante"

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha denunciado el intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez en la regulación de los centros de datos y ha defendido estas instalaciones como una oportunidad para impulsar la industrialización, el empleo y la riqueza en la región. "El que no podamos participar las comunidades autónomas en esas decisiones es muy preocupante", ha advertido durante su intervención en el foro Centros de datos, un sector esencial para la economía española, organizado por Libertad Digital con la colaboración de la Junta de Extremadura y celebrado este viernes en el Parador de Mérida.

Durante la conversación con la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, Morán ha cuestionado el proyecto de real decreto que prepara el Ejecutivo para regular estas infraestructuras y ha reprochado al Gobierno que pretenda decidir qué proyectos pueden salir adelante sin contar con las comunidades autónomas. "El intervencionismo, sin ninguna duda", ha respondido al ser preguntada por los aspectos que más preocupan a la Junta del texto normativo.

La consejera ha criticado que la regulación rompa la unidad de mercado y que se haya elaborado "de espaldas a las comunidades autónomas", sin una consulta previa ni un trabajo conjunto entre las administraciones afectadas. "Ellos solos, el Gobierno, sin ningún tipo de participación de las comunidades autónomas", ha denunciado, antes de alertar de que el decreto elimina la cogobernanza en una decisión que puede condicionar el futuro de las inversiones industriales.

🔴 #DIRECTO | Comenzamos con la primera mesa de debate: La posición de Extremadura ante el ataque gubernamental a los centros de datos 🎙️ Mercedes Morán, Consejera de Industria de la @Junta_Ex ➡️ @MercedesMorn5 @LeticiaVaquero1 #CentrosDeDatosLD pic.twitter.com/JVDLtylSqt — Libertad Digital (@libertaddigital) October 9, 2026

Morán ha explicado que la Junta presentó sus alegaciones al proyecto y que los promotores y sus asociaciones también han trasladado sus objeciones. Pese a la incertidumbre, ha asegurado que la Administración autonómica continúa con la tramitación de los proyectos y mantiene el contacto con las empresas interesadas.

El cierre de las nucleares

La consejera ha establecido un paralelismo entre la política del Gobierno sobre los centros de datos y su posición respecto a la energía nuclear. "Cuando el mundo está dedicado a implantar nuevos reactores en el territorio, sobre todo también para ayudar a esa descarbonización y a toda la demanda que hay de energía, nosotros en España, el Gobierno lo que quiere es destruir ese parque nuclear que tenemos", ha señalado.

Ha recordado que se ha conseguido frenar el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz y ha lamentado que España siga una dirección contraria a la de otros países. "Yo veo una similitud y un camino que sigue en contrario al que sigue el mundo real", ha afirmado.

Morán considera que las restricciones planteadas para los centros de datos pueden dificultar el desarrollo de una industria que necesita capacidad eléctrica para atender la expansión de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la digitalización. El proyecto de real decreto contempla, según los datos expuestos durante la jornada, que las nuevas instalaciones acrediten que el 80% de la electricidad que consumen procede de renovables adicionales y establece un procedimiento de evaluación para determinar su acceso a la red.

Para la consejera, estas exigencias resultan contradictorias en una región que produce una importante cantidad de energía renovable y que, sin embargo, se encuentra con limitaciones para aprovechar toda su capacidad de generación.

"Estamos hablando de que usen un 80% de renovables adicionales, cuando luego por otra parte están limitando el vertido de la energía que se produce ya", ha señalado. En Extremadura, ha explicado, más de la mitad de la producción eléctrica procede de fuentes renovables, pero existen dificultades para que la red absorba toda esa energía.

Las nuevas condiciones y la inseguridad jurídica derivada del proyecto pueden comprometer el desarrollo de los centros de datos. "Entendemos que esas limitaciones, ese intervencionismo, va a hacer muy difícil el planteamiento de nuevos centros de datos o de un desarrollo como el que está sucediendo a nivel mundial", ha advertido.

Extremadura produce el 10% de la electricidad nacional

Uno de los argumentos centrales de Morán durante el foro de Libertad Digital ha sido la capacidad energética de Extremadura y el margen que tiene la región para atraer nuevas industrias. Según los datos de cierre de 2025 citados durante la entrevista, la comunidad produjo algo más de 31.300 gigavatios hora de electricidad, de los que aproximadamente el 53% procedió de fuentes renovables.

La región concentra alrededor del 10% de la generación eléctrica nacional, mientras que su consumo supera ligeramente los 4.900 gigavatios hora y no alcanza el 2% del consumo nacional. Esta diferencia, ha defendido la consejera, representa una oportunidad para atraer actividades que necesiten grandes cantidades de electricidad.

"Por lo tanto, tenemos una oportunidad", ha resumido. Morán ha reclamado que la planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica atienda las necesidades de Extremadura y tenga en cuenta las alegaciones presentadas por la Junta.

También ha destacado el papel que pueden desempeñar las baterías para almacenar la electricidad renovable que no puede ofrecerse al mercado en determinadas horas. Según ha explicado, las grandes plantas fotovoltaicas de Extremadura están interesadas en instalar estos sistemas o ya los han incorporado a sus instalaciones.

"Cualquier proyecto está bienvenido en Extremadura"

Más allá de la disputa con el Gobierno, Morán ha defendido el impacto económico que pueden tener los centros de datos en una región que busca reforzar su tejido industrial. "Nuestra región siempre ha estado a la cola y no estamos dispuestos a perder ninguna oportunidad", ha afirmado.

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La consejera ha descrito estas instalaciones como infraestructuras esenciales no solo para las empresas, sino también para las administraciones y los ciudadanos. "Los centros de datos en el mundo actual y en el contexto actual son fundamentales", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que Extremadura está abierta a recibir inversiones nacionales e internacionales. "Cualquier proyecto, incluidos los centros de datos, están bienvenidos en Extremadura", ha asegurado, al destacar su capacidad para generar puestos de trabajo, atraer otras compañías y contribuir a la industrialización.

La Junta sitúa en cinco los grandes proyectos vinculados al sector que se encuentran en distintas fases de desarrollo en la comunidad, con una inversión potencial superior a los 25.000 millones de euros y una demanda estimada de unos 5.000 profesionales cualificados.

Morán ha confirmado que hay promotores con proyectos avanzados en su tramitación y otros que todavía se encuentran en fases iniciales. Entre las iniciativas mencionadas durante la entrevista figuran la de la Plataforma Logística de Badajoz y la de Navalmoral de la Mata.

En el caso de Badajoz, la consejera ha explicado que ya se han publicado las autorizaciones de las líneas eléctricas de 220 y 400 kilovoltios, concedidas respectivamente por la Junta y el Estado. Ambos proyectos, el de Badajoz y el de Navalmoral de la Mata, siguen pendientes de completar el procedimiento de autorización ambiental.

Morán ha querido recalcar que estos trámites incluyen informes de organismos competentes en materias como patrimonio cultural, carreteras, protección civil y agua, además de un periodo de información pública en el que pueden presentarse alegaciones. Por ello, ha rechazado las críticas que presentan estas instalaciones como incompatibles con la protección del medioambiente. "Esos centros de datos, como cualquier otro proyecto, se someten a unas evaluaciones ambientales que son garantistas", ha defendido.

La Junta reclama que el Gobierno rectifique

Preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe finalmente el real decreto, Morán ha reiterado que la Administración autonómica seguirá oponiéndose a la normativa y trabajando para agilizar las autorizaciones de los proyectos.

La consejera ha defendido que la planificación energética debe ofrecer oportunidades en todo el territorio nacional y no permitir que el Gobierno determine de forma centralizada dónde pueden instalarse los centros de datos. "Yo creo que lo que le da es la posibilidad al Gobierno de decidir dónde van a estar los centros de datos. Esa es la verdadera preocupación", ha señalado.

"Nuestro desarrollo es fundamental, nuestra industrialización es vital para generar empleo, para generar riqueza, para seguir esa senda que tenemos de crecimiento y abandonar, como lo estamos haciendo, todos los puestos de cola", ha concluido. "Los centros de datos son una oportunidad para ello que tenemos que aprovechar".