La muerte de Maricarmen desata una nueva oleada de amenazas a Urbagestión: ataques informáticos, acoso y señalamiento

La muerte de Maricarmen el pasado miércoles ha vuelto a poner en la diana a Urbagestión, la empresa propietaria del piso ubicado en el cotizado distrito Retiro de Madrid en el que vivió la anciana durante 70 años gracias a una privilegiada renta antigua.

Desde que se conoció el fallecimiento de la mujer, uno de los administradores de Urbagestión, Ricardo Alonso, asegura a Libre Mercado que está sufriendo una nueva oleada de ataques, amenazas y actos de hostigamiento tanto contra su empresa como contra su persona y la del resto de sus trabajadores.

El contrato se iba a firmar ayer jueves

Alonso habló con este periódico a finales del mes de septiembre, después de que se produjera el desahucio de Maricarmen y de que la empresa hubiera trasladado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que la mujer volviera al piso.

Entonces, el empresario denunció la "manipulación política" del caso, aseguró que "sin la actuación del Sindicato, seguro que hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo con la Sra. Abascal" y desveló que había sufrido acoso.

Finalmente, Maricarmen aceptó la propuesta de regresar a la vivienda. Lo acordado era que "ayer por la mañana su abogada recogiera el contrato que nosotros ya entregamos a EMVS firmado el viernes pasado", detalla el dueño del piso. Después, "y antes de las 15:00 horas de ayer", los representantes de Maricarmen tenían previsto devolver firmado el contrato a la EMVS. Lamentablemente, la mujer falleció en el Hospital Gregorio Marañón un día antes de la firma.

"La Policía está vigilando los accesos"

Y fue entonces, concretamente "desde las 20:30 horas del miércoles", cuando volvieron a producirse los "ataques a los sistemas de la empresa", cuenta el propietario. Estos ataques se dirigen tanto al área informática de la compañía como a sus comunicaciones y a sus oficinas.

Según detalla Alonso, se trata de "accesos no autorizados a cuentas de correo, desde las que suplantan a los responsables (de la empresa) para pedir información financiera" o "altas masivas no solicitadas de las direcciones corporativas en servicios de suscripción". Además, Urbagestión ha tenido que suspender "la web corporativa para su protección" y sufre tal "saturación de las líneas telefónicas, que han quedado inutilizables", cuenta.

Otro ejemplo de esta campaña de intimidación es que, el día del fallecimiento de la mujer de 87 años, el dueño de Urbagestión asegura que "recibíamos unos 30/40 mensajes por minuto". Ayer la presión continuaba y "recibimos 5 mensajes por minuto", por lo que les resulta imposible proseguir con su actividad habitual.

Además de los ataques en la distancia, Urbagestión también cuenta que han "detectado en redes un llamamiento masivo para acudir a nuestras oficinas con ánimo de hostigamiento y amenaza". Por este motivo, han denunciado "inmediatamente a la Policía que se encuentra vigilando los accesos de las oficinas".

Otro inquietante episodio que ha relatado Alonso es que "a primera hora de ayer nos plantaron en la puerta del portal de la oficina de Valladolid (tienen otra en Madrid) "un altar con fotos, velas y condolencias a modo de señalamiento", relata. Eso sí, el altar ha sido "rápidamente retirado por la Policía", apunta.

🚨ULTIMA HORA MARICARMEN El piso de Maricarmen ya está en alquiler en idealista pic.twitter.com/TYg08pm4Gk — RIWI (@iamdelrioo) October 7, 2026

A esto se le suma la aparición de anuncios falsos en portales que simulan ofrecer en alquiler o venta la vivienda de Sainz de Baranda en la que residía Maricarmen como el del tuit anterior. "Estamos revisando si se están difundiendo más noticias falsas", avisa.