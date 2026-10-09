Lord Turner recibe el Premio Jon Aldecoa y reivindica el consenso y el auto-enrolment para reformar las pensiones

Lord Adair Turner of Ecchinswell, uno de los principales artífices de la reforma del sistema de pensiones británico, ha recibido el Premio Jon Aldecoa de Previsión Social y Sostenibilidad, concedido por Loreto Mutua y Novaster.

Durante su intervención, defendió la necesidad de construir un amplio consenso político y social para abordar una reforma duradera, como ocurrió en Reino Unido, y de extender el ahorro para la jubilación desde edades tempranas.

El galardón, que celebra este año su sexta edición, reconoce la contribución de Turner al desarrollo de la previsión social y, especialmente, su papel al frente de la Comisión de Pensiones británica entre 2003 y 2006.

Los impulsores del galardón indicaron que sus recomendaciones sentaron las bases de una reforma que incorporó la inscripción automática o auto-enrolment, por la que los trabajadores son dados de alta por defecto en un plan de pensiones de empleo.

La medida se legisló en 2008 y comenzó a aplicarse en 2012. Desde entonces, la participación de los empleados en planes de pensiones en Gran Bretaña ha aumentado desde el 55% en 2012, equivalente a 10,7 millones de personas, hasta el 89% en 2024, con 21,7 millones de trabajadores, según las estadísticas oficiales del Department for Work and Pensions.

Durante su intervención, lord Turner agradeció la concesión del Premio Jon Aldecoa y repasó el trabajo desarrollado entre 2003 y 2006 para abordar la reforma del sistema de pensiones británico, un proceso basado en el consenso, diálogo y análisis, lo que permitió sentar las bases de una reforma estructural y duradera.

De hecho, Turner señaló en su discurso de agradecimiento la utilidad de mecanismos automáticos como el auto-enrolment, y de introducir componentes que permitan extender el ahorro para la jubilación a una mayor parte de la población. El economista británico puso también el foco en la necesidad de comenzar a ahorrar desde edades tempranas y aprovechar el efecto acumulativo del interés compuesto y vinculó esta cuestión con la cultura del ahorro y la educación financiera.

Pensiones

La entrega del premio estuvo precedida por un panel dedicado a analizar 'El futuro de las pensiones: del contexto internacional al caso español. Lecciones y propuestas para nuestro futuro bienestar', en el que participaron Pablo Antolín, jefe de Pensiones y Seguros de la OCDE; Blanca Moreno-Dodson, exgerente y execonomista principal del Banco Mundial e Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, catedrático y miembro del Consejo Económico y Social.

Pablo Antolín pidió un marco regulatorio para ayudar al ahorro para las pensiones y un impulso a los planes ocupacionales; mientras que Ignacio Conde-Ruiz puso sobre la mesa que el sistema de pensiones en España no se ha adaptado a la longevidad existente y, finalmente, Blanca Moreno-Dodson resumió en tres las medidas para el impulso a los planes de empleo: incentivos fiscales, auto-enrolment y la importancia de la educación financiera.

Durante el debate, los participantes coincidieron en la necesidad de dar mayor visibilidad a los modelos de previsión social complementaria vinculados al empleo. En este ámbito, el modelo mutual ofrece una fórmula colectiva de ahorro a largo plazo vinculada al empleo, basada en una gestión independiente, costes contenidos y el retorno íntegro de los beneficios a los propios mutualistas, que además participan en el gobierno de la entidad.

El Premio Jon Aldecoa de Previsión Social y Sostenibilidad, organizado por Loreto Mutua y Novaster y que este año ha celebrado su sexta edición, reconoce la trayectoria y contribución de personalidades destacadas en el ámbito de la previsión social. El galardón rinde homenaje a Jon Aldecoa y mantiene vivo su compromiso con el desarrollo de sistemas de previsión social más sólidos y sostenibles.