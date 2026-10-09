Los tractores vuelven a la calle contra Sánchez con cinco exigencias sobre la mesa

Pese a que vivimos tiempos en los que una huelga general se convoca contra la oposición, los agricultores parecen tener bastante claro quién es el responsable de los problemas que sufre el campo. El próximo 28 de octubre llevarán sus tractores hasta las puertas del Ministerio de Agricultura para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por mucho que le pese a Óscar Puente, que hace semanas les sugirió rodear las sedes de PP y Vox.

ASAJA, COAG y Unión de Uniones han convocado una gran tractorada en las calles de Madrid bajo el lema "Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo". El objetivo es exigir "respuestas urgentes a los graves problemas que arrastra el campo y que, lejos de resolverse, siguen agravándose", han señalado en un comunicado conjunto de las tres asociaciones agrarias.

"El sector agrario no puede más. Producir cuesta cada día más y los precios que reciben agricultores y ganaderos no permiten, en muchos casos, cubrir los gastos. Llenar el depósito del tractor, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la factura eléctrica supone un esfuerzo cada vez mayor. Mientras tanto, las soluciones no llegan o se quedan cortas".

Los detalles del recorrido y los horarios se comunicarán próximamente.

Cinco reivindicaciones

La convocatoria se articula en torno a cinco reivindicaciones comunes. La primera es "un plan de choque frente a los costes de producción", con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario. ASAJA, COAG y Unión de Uniones reclaman una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

"No basta con encadenar ayudas temporales que llegan tarde y apenas compensan las subidas. El campo necesita una solución permanente y, mientras se pone en marcha, medidas extraordinarias suficientes para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción. De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer".

En segundo lugar, las organizaciones reclaman una PAC fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos. También reivindican "precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla".

Las organizaciones agrarias también rescatan el rechazo al acuerdo de libre comercio con Mercosur y al acuerdo con Marruecos y reclaman "reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera".

Y, por último, exigen "menos papeles y menos normas" porque los agricultores y los ganaderos quieren poder trabajar en sus explotaciones "en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas".