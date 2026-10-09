Récord del Ingreso Mínimo Vital: casi 2,8 millones de personas viven del subsidio en España

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha vuelto a batir un récord de prestaciones otorgadas al alcanzar, en el mes de septiembre, la cifra de 905.792 concedidas (según datos de la Seguridad Social). Es decir, el IMV ha llegado a 905.792 hogares en los que conviven 2.761.686 personas. Esto supone un incremento del 1,3% en comparación con agosto, cuando esta prestación alcanzó a 893.820 hogares y 2.725.899 personas. En tan sólo un mes, el IMV ha llegado a 35.787 personas más.

Si comparamos septiembre de 2025 con septiembre de 2026, el cambio es considerable. En septiembre de 2025, el IMV llegó a 776.924 hogares en los que vivían 2.369.979 personas. Así pues, en sólo un año, la prestación alcanza a 128.868 hogares más y beneficia a 391.707 personas adicionales (casi 400.000 más en doce meses), lo que representa un crecimiento del 16,5% en el número de beneficiarios.

Más de 300.000 nuevos beneficiarios en un año

Por su parte, la factura mensual del IMV ha pasado de 426 millones de euros en septiembre de 2025 a 479 millones de euros en septiembre de 2026, lo que equivale a un aumento de 53 millones de euros. En el cómputo anual, el abono de las nóminas del IMV también refleja un mayor gasto: entre enero y septiembre de 2025, el coste acumulado fue de 3.699 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2026 asciende a 4.315 millones de euros. Es decir, el presupuesto destinado al pago del IMV se ha incrementado en más de 600 millones de euros en sólo un año.

En cuanto al coste del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde su puesta en marcha en junio de 2020 hasta la actualidad, los datos muestran que el pago acumulado de las nóminas asciende a 22.724 millones de euros, lo que supone una media anual de 3.636 millones.

El coste del IMV desde 2020 ya supera los 22.000 millones

Al observar el perfil de las 905.792 personas titulares de la prestación, se aprecia una amplia mayoría femenina: 616.641 perceptoras (68,08%) frente a 289.151 perceptores masculinos (31,92%). En cuanto a la nacionalidad del titular, predomina la española con 748.199 personas (82,6%), frente a las 157.289 de origen extranjero (17,4%).

Por otro lado, desde las instituciones públicas vemos que nuevamente se celebra que esta prestación de último recurso (o subsistencia) llega a cada vez más personas en nuestro país. En este sentido, la cuenta oficial de la Revista de la Seguridad Social presumía del incremento de beneficiarios del IMV en su publicación en X:

📄 El Ingreso Mínimo Vital protege en septiembre a cerca de 2,8 millones de personas residentes en 905.792 hogares 👨‍👦 Hay más de 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes entre los beneficiarios, lo que supone el 40,3% del total 🔗https://t.co/1nNClyzkD3 pic.twitter.com/eBGjv8L94J — Revista de la Seguridad Social (@RvstaSegSocial) October 7, 2026

"El Ingreso Mínimo Vital protege en septiembre a cerca de 2,8 millones de personas residentes en 905.792 hogares. Hay más de 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes entre los beneficiarios, lo que supone el 40,3% del total", señalaba el perfil oficial.

Se trata de un discurso habitual mes a mes en las instancias gubernamentales, capaces de sostener de forma simultánea que las familias españolas viven mejor que nunca y que la economía "va como un cohete y es el motor de Europa", al tiempo que celebran que más de 900.000 familias sobrevivan gracias a un subsidio no contributivo.

Sin embargo, la verdadera buena noticia llegará el día en que cada vez menos personas necesiten percibir una prestación como el IMV por ser capaces de salir adelante mediante su propio trabajo y esfuerzo, en lugar de depender de los ingresos prestados por el Estado.