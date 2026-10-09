Sánchez anunciará la subida de las pensiones dos días antes de las elecciones

El Gobierno ya está preparando la campaña electoral de cara a la convocatoria de comicios del próximo 29 de noviembre. En este sentido, es posible que, en el plano económico, la vivienda no sea el único factor con el que la izquierda pretenda movilizar el voto de su electorado. Así, las pensiones podrían tener cierta influencia, porque el Gobierno confirmará la subida de las pensiones para el año 2027 justo el último día de la campaña electoral.

Nueva subida de pensiones en 2027

Según las encuestas disponibles, el bloque de la derecha cuenta en estos momentos con una amplia ventaja electoral sobre la izquierda, lo que garantizaría que PP y Vox pudieran formar un nuevo gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Por este motivo, podemos suponer que el Gobierno de Pedro Sánchez va a intentar obtener la mayor cantidad de votos movilizando a su electorado.

Aparentemente, la vivienda será la cuestión que centrará el debate político en esta campaña. Pero no podemos olvidar que en los últimos años el Ejecutivo se ha asegurado de tejer una red de prestaciones sociales y pensiones con la que atraer voto cautivo.

Concretamente, en el mes de septiembre la Seguridad Social abonó más de 10,5 millones de euros a más de más de 9,5 millones de personas. A ello se suma, además, que el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital se encuentra acaba de registrar un nuevo récord, alcanzando los 2,8 millones de personas.

Precisamente, el calendario de publicaciones del INE muestra que el avance del dato de inflación correspondiente al mes de noviembre será publicado el día 27 de ese mismo mes, tan sólo dos días antes de la celebración de las elecciones generales y el último día de campaña. Asimismo, ese día será publicado también el avance del IPC armonizado del mes de noviembre.

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Posteriormente, el día 15 de diciembre, el INE publicará finalmente el dato de inflación definitivo del mes de noviembre, que confirmará la subida de pensiones para el año 2027. Así lo establece el calendario de publicaciones del organismo estadístico.

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Ahora bien, cabe destacar que, en relación con la actualización de las pensiones, desde el año 2022 éstas se actualizan al principio de cada ejercicio en función de la evolución de los precios. Así, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones establece que "las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior".

Esta misma ley aclara que "las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior". Por tanto, en ambos casos el período que se toma como referencia es el que va de noviembre de un año a otro, para el que se calcula el incremento medio de los precios.

¿Cuánto subirán las pensiones?

El próximo viernes 27 de noviembre conoceremos de la mano del INE el avance del dato de inflación de noviembre, que servirá para establecer la media de inflación registrada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, lo que servirá de referencia para establecer cuánto subirán las pensiones el próximo año. Y, al respecto, no podemos olvidar que en los últimos meses el ritmo de crecimiento de los precios.

En Libre Mercado hemos destacado que el pasado mes de septiembre la inflación rozó ya el 5%, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6%. De este modo, se prolongaba la tendencia alcista de los últimos meses y situaba de nuevo la inflación por encima del 4% De este modo, de acuerdo con Funcas, con los datos disponibles hasta agosto se preveía que tendríamos una inflación media del 3,6% a final del año, lo que implicaría un coste adicional de 7.000 millones de euros con respecto al año anterior. Pero este coste será mayor porque, como hemos indicado, el dato de septiembre indica que los precios seguirán subiendo y, por tanto, también lo hará la inflación medio, lo que supondrá una mayor revalorización de las pensiones y un mayor coste.