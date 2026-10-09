¿Te puede prohibir tu empresa ir a la huelga? Sanciones, despidos y represalias legales

La convocatoria de una huelga puede generar dudas entre los trabajadores: ¿puede la empresa impedir que se secunde?, ¿hay que avisar previamente?, ¿pueden despedir a quien no acuda a su puesto?, ¿qué ocurre con el salario? La legislación española reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental, pero también establece determinados límites y consecuencias para quienes participen en conductas que excedan de su ejercicio legítimo.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Además, el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que el ejercicio de este derecho no extingue la relación laboral ni puede dar lugar a sanción, salvo que durante la huelga el trabajador incurra en una falta laboral.

La empresa no puede prohibir una huelga legal

La participación en una huelga legal es una decisión individual del trabajador y la empresa no puede impedirla, sancionarle o despedirle únicamente por haber secundado el paro.

El hecho de no acudir al puesto durante la jornada de huelga no constituye por sí mismo una infracción laboral. Durante ese periodo, el contrato de trabajo queda suspendido, por lo que el trabajador no cobra el salario correspondiente al tiempo no trabajado.

Tampoco está obligado a comunicar previamente a la empresa que tiene intención de hacer huelga. La decisión puede tomarse incluso el mismo día de la convocatoria y el trabajador puede cambiar de opinión. Según la información aportada por Legálitas, la empresa tampoco puede exigir a sus empleados que comuniquen previamente si van a secundar el paro ni obligarles a firmar listas sobre su intención de participar.

¿Pueden despedirte por hacer huelga?

No por el mero hecho de participar en una huelga legal. El despido basado únicamente en el ejercicio del derecho de huelga puede ser considerado nulo por vulnerar un derecho fundamental.

La protección también alcanza determinadas actuaciones relacionadas con la preparación, difusión y organización de la huelga dentro de los límites legales, como la participación en el comité de huelga o la difusión pacífica de las reivindicaciones.

La empresa, sin embargo, sí puede sancionar conductas concretas cometidas durante el paro cuando estas constituyan una infracción laboral. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores exige, para un despido disciplinario procedente, un incumplimiento grave y culpable.

Por ello, no es lo mismo secundar una huelga que cometer durante ella actos como agresiones, amenazas, coacciones, daños intencionados, sabotajes o incumplimientos deliberados de servicios mínimos.

¿Y si la huelga es ilegal?

La existencia de una huelga ilegal o abusiva tampoco significa automáticamente que todos sus participantes puedan ser despedidos. La responsabilidad debe vincularse a la actuación concreta del trabajador.

Entre los supuestos que pueden determinar la ilegalidad de una huelga se encuentran que persiga fines exclusivamente políticos o ajenos a los intereses profesionales de los trabajadores, que pretenda modificar lo pactado en un convenio colectivo vigente o que se convoque incumpliendo los requisitos legales. También puede haber consecuencias cuando no se respeten los servicios de seguridad y mantenimiento o los servicios mínimos establecidos en actividades esenciales.

En estos casos, la empresa puede adoptar medidas disciplinarias cuando pueda acreditar una conducta individual sancionable.

Así, formar parte del comité de huelga, estar afiliado a un sindicato o aparecer en una comunicación relacionada con el paro no convierte por sí solo al trabajador en responsable de los incidentes que puedan producirse durante la huelga.

La empresa debe acreditar la conducta del trabajador

Para justificar una sanción o un despido, la empresa debe poder concretar qué hizo el trabajador y demostrar que esa actuación constituye una infracción.

La información facilitada sobre la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña apunta precisamente a la necesidad de individualizar la conducta. La pertenencia a un sindicato o a un comité de huelga no basta por sí sola para atribuir a un trabajador los incidentes generales producidos durante un paro.

¿Cuánto dinero te descuentan por hacer huelga?

Secundar una huelga no es un permiso retribuido. Al quedar suspendido el contrato durante el periodo correspondiente, la empresa no tiene que abonar el salario de las horas o jornadas no trabajadas.

El descuento puede afectar también a la parte proporcional de determinados conceptos vinculados al tiempo trabajado, como las pagas extraordinarias o el descanso semanal.

Además, durante la jornada de huelga el trabajador pasa a una situación especial respecto de la Seguridad Social y la empresa no tiene la obligación de cotizar por ese periodo.

Hay una excepción: los servicios mínimos

En actividades consideradas esenciales pueden establecerse servicios mínimos. Los trabajadores designados para cumplirlos están obligados a prestar el servicio correspondiente.

El incumplimiento deliberado de esos servicios puede generar responsabilidades, al igual que otras conductas que excedan del ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Por tanto, el derecho constitucional no supone que cualquier actuación realizada durante un paro quede automáticamente protegida. La clave está en diferenciar la participación legítima en la huelga de aquellas conductas que puedan constituir una infracción laboral.