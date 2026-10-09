¿Tienes que avisar a tu jefe si vas a hacer huelga? Lo que dice la ley sobre comunicarlo antes

Los principales sindicatos y los colectivos de las acampadas han acordado la convocatoria de una huelga general para el próximo miércoles 11 de noviembre, a tan solo dos semanas y media de las elecciones generales y a un día de que arranque oficialmente la campaña electoral.

El derecho de huelga es un derecho fundamental amparado por el artículo 28.2 de la Constitución Española. La exigencia de que los empleados comuniquen con antelación su intención de sumarse a un paro vulneraría la libertad individual de sumarse o no a la movilización, abriendo la puerta a posibles presiones o represalias por parte de las empresas. Por lo que ningún trabajador está obligado a avisar previamente si va a secundar una huelga.

La normativa protege el derecho del trabajador a decidir sumarse a la huelga en el último momento o incluso en el propio inicio de su turno laboral. Puedes decidir hacer huelga el mismo día sin que ello constituya una falta laboral o un abandono del puesto de trabajo.

Por su parte, la empresa tiene prohibido elaborar "listas de huelguistas" de manera previa preguntando uno a uno a sus plantilla. Preguntar a un trabajador si va a hacer huelga vulnera sus derechos fundamentales, salvo que dicha consulta esté estrictamente vinculada a la designación legal de los servicios mínimos indispensables.

La obligación de preavisar la huelga existe exclusivamente a nivel colectivo, no individual, es decir, sin los convocante, los comités de empresa, los sindicatos o los representantes de los trabajadores quienes deben notificar formalmente a la autoridad laboral y a la patronal la convocatoria con al menos 5 días naturales de antelación o 10 días en el caso de servicios públicos o de reconocida necesidad urgente.

La excepción de los servicios mínimos

La única excepción donde se comunica formalmente qué empleados deben acudir a trabajar se da en las empresas encargadas de prestar servicios esenciales para la comunidad. En este escenario, la dirección fija los servicios mínimos de la huelga requeridos por la ley y designa de forma expresa a los trabajadores concretos que deben cubrirlos. Solo en este caso la empresa notificará con antelación la obligación de prestar servicio, siendo dicho requerimiento de obligado cumplimiento.