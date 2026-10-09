Una inquiokupa arruina a una familia: deben quitar las terapias a su hijo discapacitado

Sonia y Miguel llevan más de dos años esperando cobrar el alquiler de una de sus viviendas. El matrimonio asegura que su inquilina dejó de pagar en febrero de 2024 y que desde entonces continúa en el inmueble, a la espera de que la Justicia resuelva su desalojo.

La situación se ha convertido en un problema económico para la pareja, que tiene dos hipotecas que afrontar y, además, debe asumir los gastos derivados de los tratamientos que necesita su hijo, que tiene discapacidad y dependencia. "Tenemos un hijo con discapacidad y dependencia y necesita un tratamiento costoso que no podemos costearlo por la situación que tenemos", explicó Sonia en el programa El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid, presentado por Antonio Naranjo.

El matrimonio relató que los problemas comenzaron en febrero de 2024, cuando la inquilina dejó de abonar el alquiler. La inquiokupa les comunicó que no abandonaría la vivienda y que únicamente podría ser desalojada mediante una orden judicial. "Desde febrero del 2024 nos dejó de pagar y dijo que de ahí solo la echaba un juez, que no se iba", explicó Sonia durante la entrevista.

Un tratamiento costoso

La falta de los ingresos del alquiler ha agravado la situación económica de la familia. Miguel explicó que tienen que hacer frente a las cuotas de las dos viviendas mientras intentan mantener los gastos habituales de la familia. "Hay meses que no llegamos porque el piso está hipotecado y tenemos que pagar la hipoteca de nuestro piso y el otro piso", señaló. "Entonces, es imposible llegar a fin de mes".

A esto se suman los tratamientos que necesita su hijo. La familia asegura que no puede asumir actualmente el coste de todas las terapias y que se ha visto obligada a reducirlas. "Las terapias son muy caras", explicó Miguel. "Va solo una vez al mes y el resto le hemos tenido que quitar porque no llegamos".

La pareja considera que el hecho de ser propietaria de dos viviendas no refleja su situación económica real. Según explicaron en Telemadrid, se les ha trasladado que no pueden ser considerados vulnerables precisamente por disponer de dos inmuebles.

"No tenemos dos viviendas. Tenemos dos hipotecas", afirmó Miguel. "Gracias a Dios, trabajando muchísimo, intentando sacarlo adelante, pues lo estamos llevando a duras penas pagando".

"No tenemos por qué ser su escudo social"

Durante la entrevista, el matrimonio también cuestionó que la situación de la inquilina termine repercutiendo económicamente sobre ellos. "Nosotros no tenemos por qué ser su escudo social. Para eso está el Estado", afirmó Miguel. La pareja asegura que ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades y que ha presentado denuncias.

Sonia llegó a afirmar que la familia se encuentra en una situación económica más complicada que la de la inquilina. "Seguro que nosotros somos más vulnerables que ella, te lo puedo asegurar", aseguró durante el programa.

Mientras el procedimiento continúa, Sonia y Miguel aseguran que viven pendientes de una resolución que les permita recuperar la vivienda y volver a disponer de los ingresos del alquiler. "Yo, por ejemplo, estoy sin dormir, pendiente de la última noticia, de la televisión", explicó Miguel. "Esta semana ha sido un caos".