¿Cómo es posible que el precio de un Big Mac suba más 1 euro a tan sólo tres kilómetros de distancia?

¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una Big Mac? Es evidente que esta pretensión es diferente entre individuos, pero ¿es posible que varíe también entre regiones o lugares? ¿Qué haríamos si supiéramos que los precios varían entre unos establecimientos y otros?

El sistema de precios es un complejo entramado que se componen de miles de decisiones y preferencias individuales que, además de cambiar constantemente, confluyen para conformar finalmente un precio de mercado. Ahora, las nuevas herramientas tecnológicas, como es el caso de la inteligencia artificial, podríamos ayudar a las empresas a conocer mucho mejor la forma en que los clientes valoran sus bienes y servicios.

Una IA para establecer los precios

McDonald's está utilizando inteligencia artificial para determinar los precios de sus productos en función de la demanda de cada restaurante. Así lo explica el periodista y fundador y CEO de Capital Radio, Luis Vicente Muñoz, que detalla cómo este sistema analiza cómo reaccionan las ventas ante las subidas de precios y cruza esa información con los precios de los establecimientos de la competencia en la misma zona, de modo que una misma hamburguesa puede tener precios diferentes incluso entre locales próximos.

La estrategia permite a la cadena ajustar sus precios de forma individualizada y calcular cuánto margen existe para encarecer un producto sin provocar una caída significativa de las ventas. El sistema no establece necesariamente un precio único para toda una zona, sino que adapta sus decisiones a las características de cada establecimiento.

Tal y como explica el experto, el funcionamiento parte de una variable básica: la reacción de los consumidores ante los cambios de precio. Así, si un restaurante incrementa el precio de una hamburguesa y las ventas apenas se reducen, el sistema interpreta que existe una mayor disposición a pagar y que todavía puede haber margen para nuevos incrementos.

En cambio, si sucede lo contrario y una pequeña subida provoca una caída importante de las ventas, el algoritmo identifica una mayor sensibilidad al precio. En ese caso, el margen para seguir encareciendo el producto es menor. Por tanto, la herramienta analiza así el comportamiento observado en cada establecimiento para determinar cuál puede ser el precio más adecuado en función de la demanda.

Los precios fijos comienzan a desaparecer. El caso de McDonalds. Análisis de hoy en @capitalradiob con @78laurablanco pic.twitter.com/LwueA7uCaA — Luis Vicente Muñoz (@LuisVMunoz) October 7, 2026

De acuerdo con este experto, el sistema incorpora además información sobre los precios de otros restaurantes de comida rápida que operan en la misma zona. De este modo, los precios de establecimientos de Wendy's, Burger King y otras cadenas forman parte también de los datos que pueden utilizarse para ajustar estas decisiones de precios. A estos elementos se añaden reglas fijadas por la propia compañía, entre las que figuran criterios como no incrementar el precio de los helados durante el verano o dar prioridad a productos cuyos precios llevan dos años sin modificarse.

Con todo, el resultado es que dos clientes pueden pagar cantidades diferentes por exactamente el mismo producto dependiendo del restaurante al que acudan. Precisamente, este es el caso registrado en Fresno, California, donde se muestra hasta qué punto pueden llegar esas diferencias: dos establecimientos de McDonald's separados por unos tres kilómetros ofrecían la Big Mac a precios distintos: 5,69 dólares en uno y 6,89 dólares en el otro.

Lo cierto es que la aplicación de estos sistemas de fijación de precios está ampliando las diferencias que ya podían existir entre restaurantes y permite ajustar el precio considerado óptimo a la demanda concreta de cada establecimiento. De esta forma, el precio deja de responder únicamente a una política general de la cadena y pasa a incorporar el comportamiento de los consumidores en cada local y la situación competitiva de su entorno.

Ahora bien, la utilización de estos algoritmos para determinar los precios también ha abierto un frente judicial en Estados Unidos. De este modo, un grupo de consumidores ha presentado una demanda colectiva en Illinois en la que acusa a McDonald's de utilizar algoritmos de fijación de precios para incrementar artificialmente el coste de sus menús.

A esta iniciativa se suma la actuación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que ha abierto una investigación para determinar si estas prácticas pueden vulnerar la legislación antimonopolio. En consecuencia, el debate radica en la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los establecimientos y la posibilidad de que estos sistemas terminen funcionando como mecanismos de precios dinámicos.

Es más, esta cuestión es similar a la que ya aparece en otros sectores en los que el importe de un mismo producto o servicio puede variar dependiendo del momento en el que se realiza la compra. No obstante, la diferencia está en que, en este caso, el sistema utiliza los datos de ventas de cada restaurante para determinar cuánto margen existe para modificar el precio. El consumidor puede encontrarse, por tanto, con que el precio de una misma Big Mac no es necesariamente el mismo en dos establecimientos cercanos.

Con todo, el debate que deberán resolver los tribunales y los organismos reguladores es hasta qué punto estas herramientas constituyen una aplicación de tecnología para gestionar los precios y cuándo pueden convertirse en mecanismos que generen comportamientos contrarios a las normas de competencia. Para el consumidor, la consecuencia es más directa: el precio que paga puede depender cada vez más de la demanda registrada en un establecimiento concreto, de los precios de sus competidores y de la reacción que hayan mostrado otros clientes ante anteriores modificaciones.