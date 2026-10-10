Hay que hacer recortes en España

La próxima campaña electoral nos recordará que hay dos tipos de políticos: los socialistas de todos los partidos, que consideran que el gasto público siempre debería aumentarse un poco más, y el resto, que cree que aquel ha ido demasiado lejos, por lo que habría que recortarlo.

Sin embargo, muchos de los que entienden que el gasto público debería ser menor opinan que "no se puede" recortar o que habría que hacerlo con cuentagotas porque, de lo contrario, provocaría "un alto coste social" y "debilitaría la demanda". Como temen que esas supuestas consecuencias de reducir el gasto público se traduzcan en malestar social y pérdida de votos, aunque lo entiendan, puede que no se atrevan a dar el paso de activar la motosierra. Por eso quiero explicarles que están en un error.

El primer problema es que están pensando en términos keynesianos, dando por buena la errónea idea del "multiplicador". El segundo es que olvidan que el gasto público lo financia el sector privado, sea pagando impuestos, sea prestando dinero al estado (siempre con minúscula).

Hay un problema adicional: el gasto público beneficia a minorías visibles (normalmente con capacidad de lobby) a costa de una inmensa mayoría que en general no es consciente de cuánto le cuesta pagarlo. La aritmética política más simple, entonces, invita a no tocar el gasto.

Cuando el gobierno está muy endeudado y ya ha llevado la presión tributaria al máximo histórico, como es el caso de España, el recorte del gasto público es el camino más directo para energizar la economía, alentar la creación de empleo productivo y estimular el aumento de los salarios.

La financiación del déficit fiscal es una aspiradora de recursos, que en lugar de financiar inversiones productivas financian gastos corrientes. Por eso, si el gasto público se recorta y el desequilibrio fiscal se reduce, los ahorros que se vienen usando para prestar al gobierno quedan liberados para financiar proyectos de inversión privados.

Si se va más allá y el gasto público se recorta de tal forma de dejar una situación de equilibrio o superávit fiscal, no solo se liberan ahorros para financiar inversiones productivas, sino que queda espacio para reducir impuestos, aumentando aún más la capacidad de ahorro/inversión privada.

No es un proceso instantáneo, por lo que hace falta una implementación adecuada (recordar el caso de Liz Truss). En cualquier caso, lejos de un "coste social" o una demanda debilitada, lo que quedaría es una economía más dinámica y eficiente.

Hay más. La reducción del déficit fiscal, al reducir la demanda de crédito por parte del mayor prestatario (el gobierno), tiende a hacer bajar los tipos de interés y la prima de riesgo de forma genuina. Eso mejora la rentabilidad de proyectos de inversión (mucho más si se acompaña de una reducción del Impuesto sobre Sociedades) y hace subir el precio de acciones y bonos, todo lo cual provoca mayor inversión y actividad económica.

Queda todavía más. Aunque normalmente se olvide, el punto de partida es que la economía cuenta con una cantidad determinada de recursos productivos. Esos recursos productivos solo pueden asignarse de dos formas: con criterios de eficiencia (la parte que gestiona el sector privado) o con criterios políticos (la que administra el sector público). Si unos recursos se utilizan para financiar televisiones públicas y medios afines al poder, no pueden utilizarse para levantar una fábrica, por ejemplo.

La reducción del gasto público permite que una mayor proporción de los recursos disponibles sea asignada con criterios de eficiencia (es decir, mediante un cálculo de pérdidas y ganancias). Eso mejora la productividad general de la economía (que ahora es más baja que cuando Pedro Sánchez entró a La Moncloa por la ventana), lo que a su vez permite un incremento genuino de los salarios reales. De ahí surge un aumento permanente del nivel de actividad económica.

En la próxima campaña electoral serán muchos los que nos quieran convencer de las bondades de aumentar el gasto público; retorcerán la lógica económica para mostrar como bueno lo que es malo. Por eso debes recordar lo básico: el gasto público lo pagas tú. ¿Quieres pagar menos o pagar todavía más?