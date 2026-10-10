De Adamuz a Créteil: así está quebrando el estado del bienestar europeo

Parece ser que todo comenzó en el Instituto Saint-Exupéry, en Créteil, un suburbio de París, el 17 de septiembre. Lo que al principio podía parecer una cuestión local, estudiantes y profesores que protestaban por la falta de medios, se ha convertido en uno de los mayores incendios sociales que ha conocido Francia en las últimas cuatro décadas (y eso que es un país dado a este tipo de estallidos).

Ahora, casi dos meses después, lo que no está claro es cuándo terminará. Lo que sí es evidente es que ha dividido al país. Por una parte, los que piden mano dura y que se cumpla la ley. Por otra, los que apoyan a los jóvenes y les animan no sólo a que no decaigan, sino a que se enroquen en sus peticiones de máximos. En medio, los que buscan todo tipo de explicaciones: desde una juventud sin referentes, el puro divertimento de jóvenes que por fin ven la vida real más allá del móvil, la queja de unos niños mimados que lo tuvieron todo demasiado fácil, unos profesores acomodados que tratan de proteger sus privilegios… Cada uno, tirará para un lado u otro en función de lo que traiga de casa. Probablemente hay un poco de todo.

En realidad, con cierta perspectiva, lo que se intuye no es tan diferente a lo que estamos viendo en España en este mismo año. Sí cambia el detalle (aquí, Adamuz o Maricarmen), pero no el tono general: un Estado que no cumple las promesas que hizo. Que no llega a donde se supone que debe llegar. A donde le piden los que buscan como solución; y a donde le exigen los que pagan la factura. Las costuras del estado del bienestar europeo están saltando ante nuestros ojos.

Y no, la clave no está sólo en la deuda o el déficit. Sí, esto se suma a todo lo demás. Ya les gustaría a los gobiernos francés o español poder anunciar que disparan el gasto en esto (sueldos de profesores, mejores instalaciones en las escuelas o institutos) o aquello (vivienda social, nuevas infraestructuras). El problema es que no pueden. O no pueden anunciarlo; o, cuando lo hacen, se demuestra insuficiente casi antes de que termine la campaña de publicidad. El principio de realidad se impone: no hay plata.

Lo que muchos se preguntarán es, ¿por qué? Pues porque no puede haberla.

1. Dice el refrán español que quien mucho abarca, poco aprieta. Y algo de eso hay. De las funciones del estado liberal clásico (justicia, orden público, defensa, infraestructuras y poco más), hemos pasado a 23 ministerios que compiten por encontrar un nuevo terreno al que expandirse (de la política cultural a las ayudas a la infancia, de la publicidad institucional-moral al control de lo que consumimos).

Con una paradoja muy poco atractiva incluso para los que defienden esa expansión: esos estados que nos dijeron que cada vez podrían hacer más cosas, cada vez hacen peor las fundamentales. Por ahí pueden rastrear una buena parte del descontento a ambos lados de los Pirineos.

2. Hasta la década de los 40-50, los estados occidentales se gastaban su dinero en cosas (carreteras, coches de policía, tanques o escuelas), ahora la gastan en personas.

Si alguien quiere trazar el destino de los muchos miles de millones de euros de más que gastan los estados europeos ahora mismo en comparación con los de la década de los 60-70 (o los de inicio de este siglo), que no mire hacia los coches oficiales, el número de ministerios o los sueldos de los asesores de Sánchez. Todo eso puede ser excesivo, pero no es por donde se nos escapa el dinero. La línea del gráfico del gasto público se dispara hacia arriba por las transferencias de renta. Sí, transferencias para pensiones, pero también para subsidios del paro, complementos de vivienda, rentas mínimas, ayudas al alquiler…

Hace mucho que el Estado ha dejado de ser un proveedor de servicios (y que, si redistribuía, lo hacía de forma indirecta, a través de esos servicios, porque se suponía que los hogares más pobres no podrían pagarlos por sí mismos) y ha pasado a ser una enorme red redistributiva de rentas. Ni siquiera digo que esto sea bueno o malo, sólo digo que es así.

3. En EEUU, que es donde más se interesan por esto (al menos, más datos tienen) el gasto discrecional del Gobierno federal apenas suma el 27% del total. O lo que es lo mismo, lo que allí llaman "gasto obligatorio" (mandatory), que en 1960 estaba por debajo del 30%, ahora ya consume dos tercios (y los intereses, otros diez-quince puntos). En Europa, la tendencia no será muy diferente. ¿Qué margen tiene un gobierno para hacer política de vivienda, educativa, de infraestructuras? Pues muy poco. Por eso se rompen las vías; por eso los institutos públicos se llenan de grietas. Sí, también es porque son inútiles o corruptos. Pero en muchos casos es simplemente porque no pueden hacer mucho más.

4. En un Estado que cada vez ofrece menos servicios y más rentas, la lucha por esas rentas se recrudece.

En primer lugar, los incentivos son perversos. Si castigas la creación de riqueza (a través de los impuestos al trabajo, las cotizaciones o los impuestos empresariales) y subvencionas la pobreza, tendrás más pobreza y menos generación de riqueza.

En segundo lugar, porque todo el mundo busca su lugar bajo el sol del presupuesto. Ahora la clave ya no es sólo si los servicios que me garantizaba el sector público cumplen con mis expectativas; en lo que pensamos es en el suma-resta: "¿Mi saldo con el Estado es positivo o negativo?"

5. Y eso sin contar la pérdida de legitimidad. El "¿para esto pago yo mis impuestos?" Que puede verse en muchos ámbitos: desde las clases medias que tienen que contratar seguridad, sanidad o educación, porque con la factura fiscal (y es muy elevada) no les da para los mínimos de calidad que exigen. Hasta la fuga de cerebros y jóvenes que se marchan del continente (y sí, de Europa se van los que más aportan, como explicábamos en este artículo hace un par de semanas) porque sienten que ya no les merece la pena seguir aquí.

Hace unos años escuchaba a un politólogo de centro-izquierda decir algo así como que los estados del bienestar funcionales (hablaba de los nórdicos) se basaban en que el hijo del directivo y el del obrero acudían a la misma escuela. Cada día, esa imagen es menos real.

6. También es importante la cuestión migratoria. A pesar de los mensajes políticamente correctos, es evidente que, en esa lucha por rentas y servicios públicos, los inmigrantes de los países más pobres reciben parte de los recursos que antes iban a parar a los nacionales. Si cada año se suman unos cuantos cientos de miles de ciudadanos que reciben más vía transferencias y servicios de lo que aportan vía impuestos (y sí, ésta es la realidad para un porcentaje elevado de los recién llegados, especialmente en el caso de países del Tercer Mundo), el resultado para el resto tiene que ser, obligatoriamente, menos favorable. Otro elemento más para esa lucha de rentas en la que todos estamos involucrados.

7. Por último, un tema fundamental que casi nunca se pone sobre la mesa: el compromiso moral de unos y otros para con ese estado del bienestar y los que lo sustentan. Mauricio Rojas lo ha explicado muy bien para el caso sueco.

Resumiendo mucho, podríamos decir que para que funcione este mecanismo, tiene que haber compromisos cruzados entre los ciudadanos. Y sí, en algunos momentos llegaron a funcionar (aunque a veces a los liberales nos cueste admitir lo obvio) de forma más o menos operativa. La idea sería algo así: Gustav y Sven son vecinos en Malmoe; pagan altos impuestos; Sven se ha quedado en paro; Gustav acepta que cobre el subsidio del paro (que sale de sus impuestos); pero tanto Sven como Gustav saben que hay un compromiso del primero con salir de esa situación en cuanto pueda. ¿Tendrá una penalización legal si se deja ir y se acomoda a la paguita? Quizás no, pero sí tendrá penalización social: sus vecinos no le tratarán igual si intuyen que está trampeando al sistema.

Podríamos preguntarnos si este ejemplo (muy resumido, casi caricaturesco, pero que se entiende a dónde quiere ir) sigue siendo realista. Porque las normas morales (religiosas, sociales, familiares…) ya no son las de 1960. Porque al principio las políticas públicas se analizan por la literalidad de la norma, pero también por su espíritu; pero según van pasando los años, cada vez tendemos más al "si es legal, déjame tranquilo y no me pidas nada más". Porque entre Sven y Gustav puede haber un sentimiento de obligaciones cruzadas que quizás sus nuevos vecinos no compartan. Por muchas razones.

Al final, lo que vemos es que queda menos dinero. Que cada uno de nosotros (los que trabajamos y contribuimos) cada vez ponemos más, pero nos beneficiamos menos. Que no hay presupuesto, ni en Adamuz, ni en Créteil, ni en Malmoe. Ni para vivienda, ni para trenes, ni para profesores. Y lo normal (salvo milagro de productividad robótico-IA) es que dentro de diez años, haya todavía menos.