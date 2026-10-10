El 'boom' de la agricultura tropical en España: o cómo cultivar mangos y aguacates en un rincón de Granada

España produce el 80% de los mangos que se consumen en Europa, y prácticamente todo desde un rincón de apenas 20 kilómetros en la costa de Granada. Este dato, desconocido para la mayoría de los consumidores, resume la historia de un sector que en 30 años ha transformado la agricultura del sur de España.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Miguel Ferreira, gerente de Mangos del Cielo y productor desde hace décadas en la Costa Tropical de Granada, para diseccionar desde dentro cómo funciona uno de los cultivos más rentables y más desconocidos de la agricultura española.

El padre de Miguel compró una finca en Motril en 1993 sin tener muy claro qué plantar. Los primeros invernaderos fueron de tomate cherry, entonces un producto todavía innovador que se pagaba muy bien. El resto de la finca llevó a un viaje, a un mango probado en América, y a una apuesta que entonces sonaba extraña: plantar árboles tropicales en la costa de Granada. Lo que parecía una rareza se apoyaba en una geografía excepcional: Motril está encerrada en una herradura natural formada por Sierra Nevada, la Sierra de Almijara y la Sierra de Lújar, que crea un microclima subtropical único en Europa. Temperaturas máximas de 20 grados en invierno, mínimas que rara vez bajan de nueve y suficiente agua gracias al deshielo de Sierra Nevada. El árbol de mango, que en los trópicos puede alcanzar doce metros, aquí no supera los tres, pero florece mejor que en su origen: el estrés del invierno suave lo empuja a reproducirse. Las plantaciones tropicales de Perú o México necesitan productos químicos para provocar la floración. En la Costa Tropical de Granada ocurre de forma natural.

En 2009, cuando el comercio electrónico en España era todavía una rareza, Miguel montó una tienda online para vender directamente del campo al consumidor. La diferencia con el mango brasileño que llega a los supermercados la mayor parte del año es llamativa: el Palmer de Brasil viaja 12 días en contenedor, se recoge antes de su punto óptimo y se fuerza la maduración en destino. El mango español, recogido pieza a pieza cuando ha cambiado de color, puede estar en cualquier ciudad europea en 48 horas.

El episodio aborda también los aspectos menos románticos del negocio agrícola. La cadena de distribución, la burocracia —la nueva normativa DECA obliga a documentar electrónicamente cada palet antes de salir de la finca— y la competencia desleal de países que pueden usar fitosanitarios prohibidos en España son problemas que el sector afronta sin que casi nadie los mencione. La queja del agricultor que recibe un euro por kilo mientras el supermercado lo vende a diez tiene explicación: los costes de selección, envasado, transporte, mermas y gestión son los mismos para un kilo de paja que para un kilo de oro, y en productos de bajo valor unitario ese coste se nota mucho más.

La parte más reveladora del episodio llega con los Cielitos: los mangos que no cuajan bien y se quedan del tamaño de una nuez. Durante años se tiraban. Un año de malas cosechas y miles de kilos de fruta pequeña llevaron a Miguel a buscarles salida como producto gourmet, con tarrina y todo. Hoy tienen demanda propia. Se trata de ingenio empresarial y algo más, productividad, generar más con los mismos recursos encontrándoles un uso distinto.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre el sector del mango en España, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de pódcast y en el canal oficial de YouTube.