Fedea desmonta otra mentira de Sánchez: la desigualdad se dispara en España

El discurso económico de Pedro Sánchez hace unos días ha situado la reducción de la desigualdad en el centro de la acción del Gobierno de España, pero los datos disponibles dibujan una realidad diametralmente opuesta a la que pretende transmitir el Ejecutivo con sus continuos mensajes sobre esta cuestión.

Una nueva actualización de la estadística de renta personal elaborada por Fedea revela, de hecho, que la desigualdad aumentó con fuerza durante 2023, último año con datos disponibles, y se sitúa, además, claramente por encima del nivel observado en 2018, cuando se produjo la llegada del dirigente socialista al Palacio de la Moncloa.

La medida utilizada por Fedea es el índice de Gini medio de los municipios españoles incluidos en la estadística, que se elabora a partir de microdatos de declaraciones de Impuesto sobre la Renta que ofrece la Agencia Tributaria. En 2018, este indicador se situaba en 0,5044, pero cinco años después alcanza 0,5167.

El aumento acumulado es, por tanto, de aproximadamente un 2,4%, lo que rompe por completo la asociación que pretende establecer la Administración Sánchez cada vez que justifica los aumentos de impuestos y de gasto refiriendo que tales políticas reducirán las diferencias de renta.

El aumento ha sido especialmente concentrado en el último ejercicio disponible. Así, entre 2022 y 2023, el Gini medio pasó de 0,5058 a 0,5167, lo que supone un incremento del 2,16% en solamente doce meses. De esta forma, no solamente se aprecia una tendencia general a más desigualdad, sino que esta dinámica se da de forma cada vez más intensa.

Entre las 145 localidades españolas de más de 50.000 habitantes analizadas por Fedea, la desigualdad aumentó en 90 y solamente se redujo en 55. Esto quiere decir que prácticamente dos de cada tres grandes municipios evolucionaron hacia una distribución de la renta más desigual durante 2023. El mismo patrón aparece entre las diez ciudades más pobladas de España. La desigualdad aumentó en siete de ellas durante 2023.

Los datos resultan especialmente llamativos porque llegan después de años en los que el Gobierno ha defendido sucesivas subidas de impuestos, aumentos del gasto público y transferencias sociales precisamente como herramientas destinadas a lograr una distribución más igualitaria de la renta.

La evolución desde el comienzo de la etapa de Sánchez tampoco permite sostener que la desigualdad municipal haya disminuido de forma estructural. En 2018, cuando el socialista llegó al Gobierno, el Gini medio era de 0,5044, mientras que el registro que hoy conocemos sitúa esta rúbrica en niveles del 0,5167 para el año 2023.

La renta crece poco más de un 1%

El aumento de las diferencias distributivas coincide además con una fuerte desaceleración en la evolución de las rentas. La renta personal media por declarante alcanzó los 25.308 euros en 2023, apenas un 1,2% más que un año antes. Tenemos, pues, un movimiento muy limitado en los salarios y, dentro de las variaciones que se dan, la distribución de los ingresos es cada vez más estrecha.

La estadística de Fedea tiene especial interés porque cubre veinte ejercicios, desde 2004 hasta 2023, y se construye directamente a partir de las declaraciones de IRPF. La última actualización incluye 1.249 municipios y prácticamente todo el universo de localidades españolas de más de 5.000 habitantes de régimen fiscal común.

Los números introducen así un incómodo matiz en uno de los principales argumentos económicos del Ejecutivo. Pedro Sánchez, presidente desde junio de 2018, ha hecho de la redistribución y la reducción de las desigualdades una de sus principales banderas políticas – y, sin embargo, sus resultados han tenido el efecto opuesto.