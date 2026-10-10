La UE rechaza el giro de EE. UU. con el diésel ruso porque "da a Moscú más ingresos para hacer la guerra"

La Unión Europea ha rechazado de forma contundente la decisión de Estados Unidos de suspender las sanciones al diésel procedente de Moscú. La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha advertido este sábado de que el levantamiento de las restricciones sobre el combustible ruso no solo compromete la estrategia de presión geopolítica, sino que además Kallas: "da a Moscú más ingresos para hacer la guerra".

El pronunciamiento europeo llega un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera público un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para habilitar de forma inmediata el suministro de más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y global.

Ante este giro en la política de Washington, Kallas ha remarcado la gravedad del escenario actual en el frente oriental, recordando que la ofensiva rusa ha dejado más de 80 civiles ucranianos muertos en apenas 48 horas y que el Kremlin ha intensificado sus ataques híbridos contra Estados miembros de la Unión y aliados de la OTAN.

Frente a la postura adoptada por la Casa Blanca, la jefa de la diplomacia comunitaria ha dejado claro que Bruselas no seguirá ese camino y mantendrá una línea inflexible frente al Kremlin. En este sentido, ha reafirmado que la Unión Europea mantendrá e incrementará el rigor sobre las finanzas rusas, anunciando que los ministros de Exteriores del bloque comunitario prevén dar luz verde el próximo lunes al paquete de sanciones más severo contra la maquinaria bélica de Moscú aprobado desde que dio comienzo la invasión.