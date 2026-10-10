'The Economist' tacha el adelanto de Pedro Sánchez de "apuesta a la desesperada"

El influyente semanario británico The Economist ha analizado la encrucijada en la que se encuentra el presidente del Gobierno tras convocar comicios anticipados para el próximo 29 de noviembre. La publicación define esta decisión como una apuesta a la desesperada en la que el líder socialista pretende movilizar a su electorado recurriendo a políticas populistas para tratar de revertir unas previsiones demoscópicas totalmente adversas.

Según la publicación británica, el secretario general del PSOE ha demostrado una notable capacidad de supervivencia política a lo largo de sus ocho años de mandato, caracterizados por gobernar en minoría parlamentaria mediante constantes concesiones. No obstante, el semanario resalta que la izquierda continental se arriesga a perder a su último gran referente europeo, motivo por el que ha optado por polarizar el debate con un choque entre el derecho habitacional y las supuestas élites privilegiadas.

El análisis también previene sobre las consecuencias económicas derivadas de las recetas intervencionistas del Ejecutivo. En concreto, subraya cómo el fracaso de los decretos promovidos por el Gobierno, rechazados en el Congreso de los Diputados por formaciones como Junts, evidenció la quiebra definitiva de su precaria alianza. El rotativo recuerda que este intervencionismo, calcado de metrópolis como Berlín o Nueva York, sólo ampara temporalmente a inquilinos consolidados mientras provoca una severa reducción de la oferta en el mercado inmobiliario.

Asimismo, el artículo interpreta que la fijación de la agenda en la vivienda busca desviar la atención de los problemas de fondo. El líder socialista intenta ocultar la crisis migratoria desatada en Ceuta y, fundamentalmente, la presión de las investigaciones judiciales por corrupción que cercan a su partido y a su entorno personal y familiar más inmediato.

Pese a la maniobra gubernamental, The Economist considera muy improbable un vuelco electoral. Sin embargo, traslada una advertencia directa al principal partido de la oposición y a su cabeza de lista, al señalar que Feijóo proyecta una imagen de lentitud que ya le apartó de la Presidencia en 2023, alertando de que un exceso de confianza podría volver a penalizar sus opciones.