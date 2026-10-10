Uno de cada cinco españoles que busca alquilar una habitación tiene ya más de 35 años

Compartir piso ya no es una opción a la que recurren principalmente los más jóvenes, lo que demuestra el continuo empobrecimiento de nuestro país. Así las cosas, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Pisos.com, uno de cada cinco demandantes de una habitación tiene más de 35 años, mientras que casi la mitad supera los 25. En este sentido, el portal incide en que el perfil mayoritario continúa siendo el de una mujer de entre 18 y 25 años, aunque existen diferencias relevantes entre territorios.

Alquiler por habitaciones

Lo cierto es que, de acuerdo con el estudio elaborado por el portal inmobiliario, los jóvenes de entre 18 y 25 años representan el 50,8% de la demanda de habitaciones, mientras que quienes tienen entre 26 y 35 años representan el 29,8% de la demanda total. Del mismo modo, los grupos de mayor edad tienen también un peso significativo: los demandantes de entre 36 y 45 años representan el 10,9%, mientras que los de 46 a 60 años alcanzan el 6,8%. Por último, los mayores de 60 años suponen el 2,3%.

Así las cosas, en conjunto más del 49% de quienes buscan una habitación tiene más de 25 años, y el 19,8% supera los 35. De hecho, los datos muestran además que el grupo de mayores de 60 años es, además, el que más peso ha ganado durante el último lustro.

Precisamente, el portal especializado explica que esta evolución coincide con un fuerte incremento del coste de las habitaciones, en el que la renta media en España ha pasado de 267,79 euros mensuales en 2021 a 498,2 euros en 2026. Concretamente, el aumento supone una subida del 86% en cinco años, según los datos del portal inmobiliario.

Esta evolución de los precios se produce mientras Madrid y Barcelona concentran una parte importante de la demanda. Al respecto, el informe explica que estas provincias reúnen el 44,8% de las búsquedas, mientras que sus respectivas capitales concentran el 36,5%. De hecho, la concentración apenas ha variado desde 202: hace cinco años, ambas provincias representaban el 43,8% de la demanda y sus capitales, el 35,3%.

La edad de los demandantes presenta además diferencias territoriales. Así, Granada destaca por la presencia de jóvenes de entre 18 y 25 años: más del 71% de quienes buscan habitación en la provincia pertenece a ese grupo. También es el territorio donde más ha aumentado este perfil desde 2021.

En cambio, el caso de Baleares es diferente, pues es la única provincia donde los demandantes de entre 26 y 35 años superan a los de 18 a 25, con un peso cercano al 42%. Al mismo tiempo, los jóvenes de 18 a 25 años representan allí el 36%, el porcentaje más bajo entre las provincias analizadas.

Con todo, el estudio relaciona esta particular distribución por edades en Baleares con el uso de la habitación como alojamiento para trabajadores. Al respecto, desde el organismo explican que en las islas la habitación "funciona ya como alojamiento para trabajadores" y compite por las mismas viviendas que el alquiler turístico. De hecho, inciden en que allí el perfil predominante corresponde a personas que tienen un empleo en Baleares y necesitan residir cerca de su lugar de trabajo.

Por tanto, la evolución de la demanda muestra así diferencias territoriales tanto en la edad de quienes buscan habitación como en el peso que tiene esta modalidad residencial. Y es que, mientras Granada concentra una mayor proporción de jóvenes, Baleares presenta una demanda más elevada entre quienes tienen entre 26 y 35 años.