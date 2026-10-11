No hay ningún activo con buena pinta... pero la mejor opción sigue siendo estar en el mercado

Los inversores son (somos) unos llorones. O unos cobardicas. En realidad, no me refiero a los inversores profesionales (que también, en muchas ocasiones), sino a los que nos dedicamos a escribir o enseñar sobre estos temas. Escuchen Tu Dinero Nunca Duerme (cada domingo, a las 15:00, en esRadio) y lo comprobarán.

Otra cosa es que debamos serlo. Yo creo que un poco sí. Desde que me dedico a estos temas (unos 10-12 años, entre la radio y los diversos programas y cursos que tengo con mis compañeros), si algo he aprendido es que más vale ser cauto, en los hechos y en las palabras. Responder a las preguntas con un "sí, pero", un "puede, aunque también"; ser escéptico ante el valor predictivo de cualquier estadística; mostrarse muy prudente ante cualquier fórmula mágica. Si te prometen mucho, con mucha seguridad y sin demasiada claridad en lo que prometen… desconfía.

Y sí, de ahí a ser un poco llorón sólo hay un paso. Los mercados son (siempre) impredecibles; estamos (siempre) ante una situación excepcional; la volatilidad es (siempre) inusual, por elevada o por escasa; las dudas sobre lo que está por venir y sobre cómo reaccionará el mercado son (siempre) enormes.

Tampoco es muy grave. Los tipos que más me gusta leer y también los que más rentabilidad han hecho en el último medio siglo si pecaban de algo era de prudencia. Sobre todo, cuando todos los demás son valientes. Como dijo Warren Buffett: "Hay que ser temerosos cuando los demás sean codiciosos y codiciosos cuando los demás tengan miedo".

El mercado en 2026

Dicho esto, en pocas ocasiones la prudencia ha sido tan general como en 2026. Y es curioso decir esto porque seguimos en un mercado alcista que nos acompaña desde hace ya más de 15 años. Sí, sé que durante el Covid, el inicio de la Guerra de Ucrania o el Día de la Liberación (aranceles) de Trump hubo desplomes estrepitosos. Pero duraron un suspiro. Una panorámica general nos dice que pocas veces tuvimos, al menos en la bolsa americana, una mejora sostenida tan duradera.

Pues bien, incluso así, lo que reina es la cautela. Con buenas razones. El argumentario alcista está claro: la IA nos traerá mejoras de productividad tan descomunales que dejará atrás todo lo que estamos acostumbrados. Las grandes tecnológicas y las que logren subirse a ese carro lograrán beneficios récords, con los que justificarán sus elevadísimas valoraciones.

Enfrente, los cenizos (sí, yo también) apuntan al triple miedo de un gasto de capital disparatado que no será fácil amortizar; un mercado concentradísimo: nunca una geografía, un sector, un puñado de empresas pesaron tanto en el conjunto de las bolsas mundiales, algo especialmente relevante en un momento de inversión récord en gestión pasiva; y una descomunal montaña de deuda, pública y privada, que obligará a los bancos centrales a hacer malabarismos para contener la inflación mientras ayudan a sus manirrotos jefes (políticos) a deshacerse de sus bonos con el menor dolor posible.

Con este panorama, la pregunta más recurrente entre nuestros alumnos es del tipo: "Me dices que la deuda pública ya es casi un activo de riesgo, que la inflación tiene pinta de que seguirá alta mucho tiempo (por lo que tener el dinero en el banco es como perder cada día) y que los índices están carísimos. Y, entonces, ¿qué hago?" Pues eso, volvamos al principio, llorar un poco.

Tres ideas para seguir ahí

Pero habrá que hacer algo más. Lo peor es que la parálisis por la dificultad nos lleve a no hacer nada. Porque no hacer nada (dejar el dinero parado en la cuenta) también es una decisión. Una que nos pone en las manos menos recomendables, las de nuestros políticos, deseosos de una inflación elevada y sostenible que les ayude en su derroche.

Por eso, quizás por la situación especial en la que vivimos (renta fija con demasiado movimiento, renta variable con mucha incertidumbre) sea el momento de volver a los básicos:

(1) Cuidado con la concentración en renta variable. Y sí, aunque suene extraño, ahora mismo eso quiere decir cuidado con el S&P 500 y con algunos otros grandes índices. Si vamos a estar en renta variable, miremos más allá de la gestión pasiva más básica-clásica. Los roboadvisor con carteras ultradiversificadas (y ponderando a la baja EEUU) o los índices equiponderados (todas las empresas pesan lo mismo en el resultado final) pueden ser una buena alternativa. También algunos índices de small-cap o de sectores al margen de la moda de la IA.

Y no olvidemos la buena gestión activa. Precisamente por la concentración de las subidas en unos pocos valores, los grandes gestores que miran los fundamentales y el largo plazo siguen de caza. La otra cara de la moneda de un mercado tan peculiar es que incluso tras quince años al alza, sigue habiendo cosas baratas.

(2) Un momento ideal para construir una buena cartera permanente. La lógica del tipo "si no sabemos muy bien a qué apostar, quizás habría que hacerlo a todo". Productos sencillos y baratos, fáciles de comprar y vender, que se entiendan desde el minuto 1. De las más conocidas, a mí la que más me gusta es la golden butterfly: 20% acciones de grandes empresas, 20% de small caps, 20% bonos públicos a largo plazo, 20% letras a corto (o monetarios) y 20% oro. Como el resto de este artículo, esto no es (y no puede serlo) una recomendación de inversión. Pero sí es una idea para aquellos paralizados por la incertidumbre. Si tengo claro que no sé lo que va a ocurrir… no jugaré a que creo que puedo averiguarlo.

(3) No concentremos en el tiempo. Incluso en un mercado bajista, un inversor puede ganar mucho dinero si va invirtiendo poco a poco. Lo llaman DCA (Dollar Cost Averaging) y la idea reside en no sólo diversificar activos, sino también momentos. Si invertimos todo lo que tenemos hoy, corremos el riesgo de haber elegido el peor momento para hacerlo. Si periodificamos la inversión (por ejemplo, la dividimos por ocho y vamos entrando en el inicio de cada uno de los próximos ocho trimestres), los peligros se mitigan. Así, incluso si al comienzo de ese proceso el mercado estaba muy caro y luego corrige, el daño será menor, porque habremos comprado caro, pero también barato.

Y vuelvo al principio. Incluso haciendo las cosas bien, nos puede salir mal. El problema es que quedarnos al margen no es una opción. Porque, en realidad, no nos estaríamos quedando al margen, sino sometidos a la presión de la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Al final, solo me queda repetir las palabras de aquel sargento de Canción Triste de Hill Street. ¿Lo recuerdan? El tipo iniciaba cada capítulo con una reunión con sus policías y siempre la remataba igual: "Tengan cuidado ahí fuera". Pues eso.