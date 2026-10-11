El déficit crónico de vivienda se enquista en España: se construirán 20.000 casas menos de lo previsto

Las dificultades para acceder a una vivienda se han convertido en la primera preocupación de los españoles. Como hemos explicado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, el problema de fondo radica en la falta de oferta disponible, lo que se suma al notable incremento registrado por la demanda en los últimos tiempos.

Sin embargo, lejos de aumentar el ritmo de construcción en España, en el próximo año la edificación de nuevas viviendas seguirá avanzando muy lentamente. De este modo, se consolida el déficit de más de 700.000 unidades que calcula el Banco de España. Así se desprende de un reciente estudio del BBVA Research, donde se actualizan las estimaciones de construcción de vivienda para los años 2026 y 2027.

Recorte de previsiones

Concretamente, el servicio de estudios de BBVA ha rebajado su previsión de viviendas terminadas en unas 20.000 unidades para los años 2026 y 2027. Así, la entidad espera ahora que se terminen entre 130.000 y 140.000 viviendas en 2026 y 2027, si bien la previsión anterior situaba la cifra entre 140.000 y 160.000 viviendas. En consecuencia, la revisión refleja una menor expectativa sobre el ritmo de construcción residencial, en un mercado en el que la evolución de la oferta y de la demanda continuará condicionando los precios.

Precisamente, según la entidad, el precio de la vivienda en España seguirá aumentando, pero a un ritmo menor el próximo año. De este modo, BBVA Research prevé que los precios pasarán de crecer un 11,5% en 2026 al 5,5% en 2027, en un contexto marcado por la evolución de la renta de los hogares, especialmente entre los jóvenes, el incremento de los tipos de interés y la moderación de las ventas. En este sentido, el organismo considera que estos factores ejercerán presión sobre el mercado residencial durante los próximos meses y contribuirán a reducir el ritmo de crecimiento de los precios.

Asimismo, BBVA Research señala que el incremento registrado hasta ahora ha sido significativo, especialmente en términos reales, cuando se compara con la evolución de los salarios. De este modo, según el organismo, la diferencia no tiene el mismo alcance para el conjunto de la economía, aunque sí resulta más relevante entre determinados grupos de población. En particular, el desequilibrio tiene mayor incidencia entre los jóvenes y los hogares con niveles de renta más reducidos.

Del mismo modo, la evolución de los tipos de interés es otro de los elementos que BBVA Research incorpora a sus previsiones sobre el mercado residencial. Y es que el encarecimiento de la financiación, unido a la relación entre los precios de las viviendas y la renta de los hogares, podría limitar el ritmo de crecimiento registrado hasta ahora. A ello se suma también una moderación de las ventas, que también apunta hacia una evolución menos intensa de los precios.