El fallo del 'caso City' destapa un agujero de 830 millones: así trampeó sus cuentas el club de Guardiola

El fallo de la investigación de las cuentas del Manchester City destapa un agujero de 830 millones y revela cómo el club que durante años dirigió Pep Guardiola vulneró de manera "muy sustancial" las reglas de fair play financiero fijadas por las autoridades europeas y británicas.

Antes de la llegada del dinero de Abu Dhabi, el Manchester City estaba muy lejos de pertenecer a la élite del fútbol inglés. En las quince temporadas anteriores a la compra del club por el Abu Dhabi United Group en 2008, los citizens pasaron cinco campañas fuera de la Premier League y llegaron incluso a caer hasta la tercera categoría del fútbol inglés.

En las diez temporadas que disputaron en la máxima división durante ese periodo, su clasificación media fue un modesto puesto 14, con dos descensos a Segunda División de por medio. El contraste con lo ocurrido después de la adquisición es extraordinario.

Desde entonces, el City ha ganado ocho Premier League (entre ellas, cuatro consecutivas entre 2020-21 y 2023-24) y conquistó en 2023 su primera Champions League, además de completar el triplete con la Liga y la FA Cup.

En apenas unos años, un equipo acostumbrado a moverse entre la zona media-baja de la Premier y la segunda fila del fútbol británico se convirtió en una de las principales potencias deportivas y económicas del fútbol mundial.

El desembarco de Abu Dhabi en el Manchester City se anunció el 1 de septiembre de 2008, cuando el Abu Dhabi United Group (ADUG), vehículo inversor controlado por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, acordó la compra del club al entonces propietario, el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra.

La operación supuso un cambio radical de escala para la entidad. Mansour asumió el control a través de ADUG, situó a Khaldoon Al Mubarak al frente del consejo de administración y dejó desde el principio claro que estaba dispuesto a realizar enormes inversiones para convertir al City en un aspirante permanente a los títulos ingleses y europeos. Una primera demostración llegó de inmediato, con el fichaje de Robinho, que se cerró el mismo día en que se anunció el acuerdo de compra.

Con el paso de los años, el crecimiento económico y deportivo del proyecto alcanzó su punto álgido durante la larga etapa de Pep Guardiola al frente del equipo, si bien la trayectoria económica del club fue generando cada vez más sospechas sobre la forma en que se financiaba ese salto competitivo, especialmente en torno a los ingresos por patrocinio, la remuneración de distintos integrantes del club y el cumplimiento de las reglas financieras de la Premier League.

Se confirman las advertencias de LD

La resolución que acaba de hacer pública la Premier League confirma buena parte de las prácticas financieras que Libre Mercado viene siguiendo desde hace años. Ya en septiembre de 2021, este periódico explicó cómo los recursos procedentes de Abu Dhabi habían alterado la estructura financiera del Manchester City y cómo distintas fórmulas de patrocinio permitían canalizar hacia el club fondos relacionados directa o indirectamente con su propietario.

Tres años después, en abril de 2024, este diario volvió sobre el asunto al explicar en detalle la investigación abierta por la Premier League, que entonces abarcaba más de cien supuestas irregularidades contables cometidas entre 2009 y 2018. Aquella pieza detallaba que las pesquisas se centraban precisamente en la fiabilidad de los ingresos declarados, los patrocinios, las operaciones con partes vinculadas y los costes operativos.

Ahora, el fallo de la Comisión independiente va mucho más allá y ofrece por primera vez una cuantificación detallada de lo sucedido. El procedimiento, iniciado formalmente en febrero de 2023, agrupó más de cien infracciones individuales en cuatro grandes bloques de cargos.

La Comisión considera acreditados todos los grandes grupos de acusaciones salvo una de las ramas relativas a las obligaciones de cooperación del club con la investigación.

Más de 830 millones de ingresos inflados

El dato central del fallo aparece al reconstruir las cuentas del Manchester City entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. Según la Comisión, el club contabilizó como ingresos comerciales cantidades que en realidad correspondían a aportaciones de capital realizadas por Abu Dhabi United Group (ADUG), propietario del Manchester City.

Como consecuencia, los ingresos reflejados por el club durante esos nueve ejercicios fueron alterados en más de 830 millones de libras. La resolución también concluye que las cuentas no identificaron determinados contratos de patrocinio de Abu Dhabi como operaciones con partes vinculadas, pese a que debían haberse declarado de esa manera.

La mecánica descrita por la Comisión resulta especialmente reveladora. El fallo denomina al sistema Disguised Funding Scheme, es decir, un esquema de financiación encubierta. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el City firmaba contratos de patrocinio con empresas de Abu Dhabi por importes muy elevados. Sin embargo, el patrocinador sólo desembolsaba una parte de la cifra pactada, mientras que el resto era abonado realmente por ADUG.

Pese a ello, el Manchester City registraba la totalidad como ingresos comerciales procedentes del patrocinador. Las cifras son mareantes. Entre 2009-10 y 2017-18, el club declaró 949,94 millones de libras en ingresos derivados de esos acuerdos de patrocinio. Dicho con otras palabras, casi el 87,5 % del dinero registrado dentro de estos patrocinios procedía realmente del propietario. Por cada una libra aportada por los patrocinadores, ADUG desembolsó aproximadamente siete libras adicionales. Estos desembolsos fueron a más.

Así, en la temporada 2009-10, ADUG aportó 22,5 millones de libras a través del esquema, mientras que en 2017-18 ya alcanzaba los 134,73 millones.

Contratos simulados y cuentas que no reflejaban la situación real

La Comisión llega a una conclusión particularmente contundente sobre estos acuerdos: considera que los contratos de patrocinio afectados eran shams, es decir, negocios simulados o aparentes.

Por otro lado, añade que, incluso en el supuesto de que esa caracterización jurídica fuese incorrecta, la sustancia económica de los acuerdos era distinta de su apariencia formal: la parte financiada por ADUG debía considerarse una aportación de capital del propietario y no un ingreso comercial procedente de un patrocinador. Por ello, las cuentas del City sobrevaloraron "muy sustancialmente" los ingresos del club y no ofrecieron una imagen fiel de su situación financiera.

El fallo señala además que el Manchester City sabía que las cuentas remitidas a la Premier no reflejaban fielmente su posición financiera o, alternativamente, actuó de forma temeraria respecto de esa circunstancia. La Comisión concluye que el club pretendió eludir las normas de la competición.

Otros 66 millones de gastos fuera de las cuentas

Las irregularidades no afectaron únicamente a los ingresos. La resolución identifica distintas obligaciones económicas del Manchester City que fueron satisfechas por ADUG pero que no quedaron correctamente reflejadas como gastos del club. Entre ellas aparecen tres partidas de 8,9 millones, 7,4 millones y 500.000 libras, respectivamente, todas relacionadas con obligaciones y remuneraciones sufragadas con dinero de ADUG.

A ello se suma el denominado Fordham Arrangement, vinculado a derechos de imagen.

La Comisión sostiene que otros 24,5 millones de libras fueron registrados indebidamente como ingresos operativos cuando deberían haber figurado como aportación de capital. Además, otros 49,414 millones de libras de gastos operativos quedaron fuera de las cuentas.

Sumando exclusivamente las partidas de gasto cuantificadas de forma explícita en la resolución, las cuentas habrían infravalorado los costes del club en no menos de 66,2 millones de libras.

El objetivo: sortear el fair play financiero

La Comisión sitúa el origen del esquema en 2010. Por entonces, el City anticipaba pérdidas extraordinariamente elevadas y existía preocupación por que el resultado negativo de la temporada 2009-10 superase los 140 millones de libras, que constituían entonces el mayor déficit registrado en una sola campaña por un club de la Premier League. Al mismo tiempo, la UEFA preparaba la introducción del fair play financiero.

La distinción contable resultaba decisiva

Las aportaciones de capital realizadas por el propietario no podían utilizarse como ingresos relevantes para cumplir el requisito de equilibrio financiero de la UEFA, mientras que los ingresos comerciales derivados de patrocinios sí podían computar.

Según la Comisión, fue precisamente en ese contexto cuando el Manchester City diseñó el esquema destinado a transformar contablemente aportaciones del propietario en supuestos ingresos comerciales. Una vez rehechas las cuentas para eliminar los ingresos comerciales inflados y añadir los gastos y obligaciones omitidos, la conclusión de la Comisión es inequívoca: el Manchester City incumplió "por una cantidad muy sustancial" los requisitos de equilibrio financiero de la UEFA en todas las temporadas examinadas dentro de ese cargo.

Lo mismo ocurre con las reglas financieras domésticas de la Premier League. Una vez corregidas las cifras, el City tampoco cumplía los requisitos del PSR en ninguna de las temporadas analizadas.

El City también trató de frustrar la investigación

La resolución añade un último capítulo particularmente relevante. La Comisión considera probado que el Manchester City realizó "esfuerzos concertados" para detener o frustrar la investigación de la Premier. El volumen del procedimiento da una idea de la magnitud del caso: la vista se prolongó durante 42 jornadas y 34 de ellas estuvieron dedicadas a testimonios de testigos y expertos.

El índice de la documentación aportada superó las 750 páginas, de manera que el expediente principal reunió decenas de miles de páginas y las transcripciones de las declaraciones ocuparon aproximadamente 7.000 páginas.

Lo que durante años fueron sospechas, filtraciones y acusaciones sometidas a investigación cuenta ahora con una resolución detallada de la Comisión independiente de la Premier. Y las cifras ayudan a entender la dimensión del caso: más de 830 millones de libras de aportaciones del propietario presentadas como ingresos comerciales, al menos 66 millones de gastos omitidos y nueve temporadas de cuentas que, según el fallo, no reflejaban fielmente la posición financiera del Manchester City.

Ahora queda por determinar qué castigo acompaña a las infracciones financieras atribuidas al club. La comisión independiente ha considerado acreditadas 114 de las 115 acusaciones formuladas contra el Manchester City, según las informaciones publicadas sobre el fallo, aunque la sanción definitiva sigue pendiente y el club mantiene abierta la vía de recurso.

El abanico disciplinario de la Premier League permite imponer multas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas, hasta el punto de que en un caso de esta gravedad se ha planteado incluso la posibilidad de expulsar al club de la competición.

La magnitud y duración de las irregularidades serán determinantes: no se trata de un incumplimiento puntual, sino de conductas financieras desarrolladas durante varias temporadas, entre ellas la presentación de información económica incorrecta, la ocultación de determinadas remuneraciones, incumplimientos de las reglas financieras y la falta de cooperación con la investigación.

Por ese motivo, una eventual deducción de puntos podría ser suficientemente elevada como para alterar de manera sustancial la clasificación deportiva, mientras que una sanción extrema podría llegar a comprometer la permanencia del City en la Premier League.