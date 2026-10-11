El Gobierno reconoce el impago del 100% de las multas al juego ilegal: 465 millones pendientes en 5 años

El Gobierno de España ha reconocido que no ha conseguido cobrar ni un solo euro de los más de 465 millones de euros en multas e indemnizaciones impuestas a operadores de juego online ilegal a lo largo de los últimos cinco años. En una respuesta parlamentaria por escrito dirigida al Partido Popular, el Ejecutivo admite formalmente que "no ha sido abonada ninguna cantidad, permaneciendo pendiente de cobro su totalidad".

El informe, que desglosa el volumen de las sanciones incoadas desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, muestra cuantías de gran magnitud ejercicio a ejercicio:

Ante las preguntas de la oposición sobre qué medidas se están adoptando para ejecutar estos cobros en el extranjero, Moncloa defiende que se trata de un entramado de delincuencia digital transfronteriza de difícil persecución económica.

Según detalla el texto, la inmensa mayoría de estas plataformas ilícitas operan a través de dominios web volátiles, pasarelas de pago sustituibles de forma inmediata y sedes radicadas en "jurisdicciones terceras no colaborativas". Estas barreras imposibilitan la trazabilidad financiera del sujeto infractor mediante los mecanismos de la administración pública tradicional.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sostiene que el éxito de la regulación no debe medirse por el balance económico de las sanciones, sino por la capacidad de neutralizar a las plataformas sin licencia dentro de las fronteras españolas: "La eficacia de la actuación administrativa no puede valorarse principalmente por el cobro efectivo de las multas impuestas, sino por la capacidad de la autoridad reguladora para detectar, interrumpir, bloquear y desincentivar la oferta no autorizada dirigida a consumidores españoles".

Desde la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) insisten en que, aunque la multa económica quede impagada en la práctica, las resoluciones activan mecanismos complementarios fundamentales: la inhabilitación para operar de forma legal en el futuro, el bloqueo de accesos web y medios de pago dentro de España y la retirada de visibilidad en buscadores y redes sociales para proteger a los usuarios.