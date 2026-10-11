El precio de la electricidad repunta casi un 9% y encadena 48 días por encima de los 100 euros

El mercado mayorista de la energía registrará este domingo un nuevo incremento que encarecerá la factura eléctrica. En concreto, el precio medio de la electricidad experimentará una subida del 8,8% hasta alcanzar los 141,49 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros fijados durante la sesión del sábado. Con este avance, el mercado encadena ya un total de 48 jornadas consecutivas sin descender de la cota de los 100 euros por MWh, lo que consolida un escenario de costes elevados para familias y empresas.

Según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), la jornada dominical volverá a estar marcada por una notable volatilidad a lo largo de las distintas franjas horarias. La tarifa registrará su registro más prohibitivo en las horas de mayor demanda nocturna: entre las 20:00 y las 21:00 horas se alcanzará un pico máximo de 241,59 euros por MWh. En contraste, la cota mínima se situará en unos testimoniales 0,51 euros por MWh en torno a las 16:00 horas, coincidiendo con los momentos de máxima generación renovable.

Si se compara la cifra de este domingo con los periodos inmediatamente precedentes, el registro ofrece un respiro puntual. El coste medio del megavatio hora será un 17,66% más barato que hace una semana, cuando el mercado alcanzó los 171,85 euros por MWh. Asimismo, se situará ligeramente por debajo del valor anotado hace un mes, mostrando una caída del 2,08% en términos intermensuales respecto a los 144,5 euros marcados el pasado 11 de septiembre.

Sin embargo, la perspectiva interanual evidencia el problema de fondo que sigue arrastrando el sistema energético, lastrado por la regulación y la presión fiscal sobre el consumidor. En comparación con la misma fecha del año 2025, el precio del mercado mayorista se dispara un 91,91% interanual, cuando el megavatio hora cotizaba a apenas 73,7 euros. Este persistente encarecimiento, que prácticamente duplica las cifras del ejercicio previo, continúa tensionando los costes de producción de la industria y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares en un contexto de elevada carga impositiva.