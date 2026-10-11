Los 15 barrios más pobres de España
Según la publicación de la última Estadística de declarantes del IRPF de la Agencia Tributaria, con datos de 2024, podemos conocer cuáles son los 15 barrios con menor nivel de renta de España. De ellos, la provincia de Cádiz concentra tres; las de Alicante, Córdoba y Almería reúnen dos cada una, mientras que Sevilla, Granada, Murcia y Santa Cruz de Tenerife cuentan con un barrio cada una entre los de menores ingresos del país
En el puesto número 15 se encuentra el barrio almeriense de Alquian, con una renta promedio de 21.086 euros.
En el puesto número 14 se encuentra el barrio Hospital de Jerez de Jerez de la Frontera, con una renta promedio de 20.879 euros.
En el puesto número 13 se encuentra el barrio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife, con una renta promedio de 20.847 euros.
En el puesto número 12 está el barrio murciano de Los Ramos, con una renta promedio de 20.820 euros.
En el puesto número 11 está Pedanías de Guadalcacín en Jerez de la Frontera, con una renta promedio de 20.682 euros.
En el décimo puesto está el barrio de Cortijo El Rubio en Córdoba, con una renta promedio de 20.645 euros.
En el noveno puesto se encuentra el barrio gaditano de Pedanías de San Isidro, con una renta promedio de 20.603 euros.
En el octavo puesto se encuentra el barrio Santa Engracia de Badajoz, con una renta promedio de 20.353 euros.
En el séptimo puesto está el barrio granadino de Norte Beiro, con una renta de apenas 20.214 euros.
En el sexto puesto de barrios más pobres de España está Ciudad Jardín en Alicante, con una renta promedio de 19.813 euros.
En el quinto puesto se encuentra el barrio Sector Sur del Guadalquivir, en Córdoba, con una renta promedio de 19.711 euros.
En el cuarto puesto se encuentra el barrio Plaza de Barcelona, en Elche, con una renta promedio de 18.207 euros.
En el tercer puesto se encuentra el barrio almeriense de Cortijos de Marín, con una renta promedio de 17.632 euros.
En el segundo puesto de este ranking nos encontramos con el barrio alicantino de Nuevo Alicante, con una renta promedio de 17.506 euros.
El primer puesto lo ocupa el barrio sevillano de Torreblanca, con una renta promedio de sólo 11.560 euros.