Renault celebra el acuerdo europeo que frena la avalancha de coches chinos

El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, ha celebrado que la Unión Europea haya alcanzado un "hito importante" con su acuerdo para frenar la avalancha de coches híbridos procedentes de China, lo que contribuirá a garantizar el futuro de la industria automovilística europea.

La UE y China acordaron el viernes reducir drásticamente los envíos de coches híbridos al bloque comunitario, tras la reunión del comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, con su homólogo chino.

"Le había instado a buscar un acuerdo rápidamente. Sin él, nos enfrentaríamos a una guerra comercial con China, lo que supondría una situación en la que todos saldrían perdiendo", ha declarado el directivo francés, según recoge Bloomberg.

Provost fue uno de los líderes empresariales que se reunieron con Sefcovic antes de su viaje, en el que la UE pretendía abordar los desequilibrios comerciales cada vez más acusados. Antes de las reuniones con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, Francia y Alemania instaron a la UE a ampliar significativamente sus poderes económicos de represalia e investigar si las importaciones subvencionadas están perjudicando a sectores como el químico y el de los plásticos.

Provost, de Renault, se ha mostrado abiertamente a favor de que la UE busque un nuevo acuerdo con China que pueda limitar el flujo de importaciones, al tiempo que impulse a los fabricantes y proveedores chinos a invertir en Europa.

"Necesitamos que las empresas chinas inviertan de forma significativa en la cadena de valor europea, en lugar de limitarse a establecer fábricas de montaje", ha afirmado Provost, que también ha instado a la UE a actuar con rapidez en relación con las denominadas normas Made in Europe, que pueden establecer el marco para la presencia local de las empresas chinas.

"Existe el riesgo de que la industria automovilística europea siga hundiéndose si Europa no toma decisiones rápidas ahora. Al menos en lo que respecta a China, se han logrado algunos avances gracias al comisario Sefcovic", ha apuntado.

Asimismo, Provost ha señalado que tiene previsto invertir otros 10.000 millones de euros en Francia durante los próximos cinco años si la voluntad política y social lo respalda.