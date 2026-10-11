José Luis Martínez-Almeida exhibe 5.000 pisos asequibles frente a las críticas de Pedro Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido al paso de los ataques vertidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acusó al Partido Popular de promover "la ley de la selva" en materia inmobiliaria. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el regidor municipal ha defendido la gestión del Ayuntamiento de Madrid y ha exhibido el balance del consistorio frente a las promesas incumplidas del líder socialista.

Martínez-Almeida ha recordado que la capital acaba de entregar su vivienda pública número 5.000 bajo la fórmula de alquiler asequible desde que asumió el bastón de mando en 2019 –apenas un año después de la llegada de Sánchez al Palacio de la Moncloa–. "La semana pasada dimos la vivienda número 5.000 desde que llegamos al Gobierno aquí en el Ayuntamiento en régimen de alquiler asequible. Para que os hagáis una idea, mientras la izquierda hizo 17 viviendas en 4 años, nosotros hemos dado 17 viviendas cada 10 días desde que hemos estado en el Gobierno", ha destacado el alcalde.

¿Quiere que hablemos de vivienda? Pues aquí lo tiene. pic.twitter.com/HJrih3KMYH — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 11, 2026

El dirigente popular ha cargado con dureza contra el discurso del Ejecutivo central, cuestionando los reiterados anuncios gubernamentales sobre la edificación masiva de inmuebles que nunca llegan a materializarse. "¿Os acordáis cuántas veces Pedro Sánchez ha prometido viviendas? (...) ¿Sabéis cuántas ha hecho? Ninguna", ha censurado el mandatario de la capital, afeando la demagogia del sanchismo en un asunto crucial para las familias que padecen las consecuencias de las políticas intervencionistas.

Asimismo, el primer edil ha reprochado tanto al PSOE como a Más Madrid su rechazo explícito en el último Pleno extraordinario a dos planes especiales impulsados por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Dichas medidas permitirán el desarrollo de 18.400 nuevos hogares protegidos hasta el año 2028, una iniciativa que contó con el voto en contra de los grupos de la izquierda madrileña a pesar de sus habituales proclamas sobre vivienda.

Por último, Martínez-Almeida ha reivindicado el liderazgo presupuestario de la capital frente a los modelos fracasados de la izquierda. El regidor ha contrapuesto los 811 millones de euros invertidos por su equipo de gobierno a lo largo de los últimos tres años frente a los 256 millones destinados en el mismo lapso por Barcelona, consistorio capitaneado por el socialista Jaume Collboni.