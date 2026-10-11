La hemeroteca retrata la última gran hipocresía de Sánchez con el uso del decreto ley

Una de las últimas medidas que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al margen de lo que ocurra en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, es la aprobación de los dos reales decretos-ley que el Congreso tumbó la semana pasada, esta vez a través de la Diputación Permanente y al margen de lo decidido por la mayoría del Pleno, algo que podría incluso ser fraude de ley. Esto ya lo hemos explicado aquí.

Muchos recordarán que cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza era sumamente crítico con el líder popular, al que acusaba de gobernar "a golpe de decreto" o "abusar de los decretos" durante su gobierno.

No hay más que ver lo que decía el propio Pedro Sánchez en el año 2012, tan sólo unos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa:

Se cambia un país por Decreto? Sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la practica? No es mejor acordar antes que imponer? — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 4, 2012

"¿Se cambia un país por Decreto? ¿Sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica? ¿No es mejor acordar antes que imponer?", decía Pedro Sánchez.

Unos años después, en el año 2015, en la cuenta oficial de X del PSOE podíamos leer lo siguiente:

Me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece, limitar uso del decreto ley y eliminar rigideces del debate #SánchezForoEM — PSOE (@PSOE) November 12, 2015

"Me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece, limitar uso del decreto ley y eliminar rigideces del debate", explicaba Pedro Sánchez en un evento.

También ese mismo año, la socialista Meritxell Batet decía lo siguiente:

M.Batet: el gobierno abusa del decreto ley. Presentan uno cada quince días #SesióndeControl — PSOE (@PSOE) June 24, 2015

"El Gobierno abusa del decreto-ley. Presenta uno cada quince días", explicaba la expresidenta del Congreso de los Diputados.

Como queda patente, el PSOE era especialmente crítico con el uso de los decretos-ley para gobernar. Sin embargo, y como el lector ya habrá observado a lo largo de los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido mucho más a esta herramienta legal que el de Mariano Rajoy.

En el siguiente gráfico podremos ver el número de decretos-ley aprobados por cada Gobierno:

Como podemos ver, no hay otro Gobierno desde el inicio de la democracia que haya aprobado más decretos-ley que el de Pedro Sánchez. El líder socialista ha impulsado 200 desde su llegada a la presidencia, en junio de 2018, hasta el 29 de septiembre de 2026, lo que supone casi el doble de los aprobados por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que impulsaron 108 y 107, respectivamente.

Además de ser el Gobierno que más decretos-ley ha aprobado durante su mandato, Pedro Sánchez es también el presidente que más ha aprobado por año. Veamos la siguiente tabla:

Tal y como podemos ver, el promedio de Pedro Sánchez es de 24,1 decretos-ley por año, mientras que Mariano Rajoy ocupa el segundo lugar, con 16,5. Resulta llamativo que quien acusaba a Rajoy de "gobernar a golpe de decreto", de "imponer en lugar de acordar" y de hacerlo "sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica" haya aprobado sustancialmente más decretos-ley por año que él.

Esta no deja de ser otra prueba de la hipocresía y de la facilidad del líder socialista para mentir, ya que en 2015 dijo que iba a "limitar el uso del decreto-ley", promesa que no sólo no ha cumplido, sino que ha acabado siendo el gobernante que más uso ha hecho de esta herramienta en casi 50 años de democracia.