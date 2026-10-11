Sablazo histórico: Sánchez dispara hasta los 641.488 millones de euros los ingresos por impuestos y cotizaciones

Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre después de que el Congreso de los Diputados tumbase los polémicos decretos de la vivienda que aprobó el Gobierno a raíz del desahucio de Maricarmen.

En su comparecencia, Sánchez también aprovechó para hacer campaña presumiendo del supuesto éxito de la economía española. Sin embargo, el líder de los socialistas manipuló los datos del crecimiento de España e ignoró la letra pequeña de los datos macro, como que el crecimiento del PIB está dopado por el gasto público y el aumento de la población o que los datos del paro también están maquillados por los fijos discontinuos o el pluriempleo.

Además, Sánchez también ignoró que, durante su mandato, la deuda pública ha aumentado en medio billón de euros y manipuló varios datos fundamentales sobre el sistema de pensiones.

Respecto a los impuestos, el líder del PSOE no hizo mención al sablazo histórico que ha asestado a los ciudadanos tanto en impuestos como en cotizaciones sociales. En concreto, y según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogidos por Funcas, el conjunto de estos ingresos marcó un nuevo hito en 2025, alcanzando la friolera de los 641.488 millones de euros.

El dato anterior equivale al 38% del PIB y supone un incremento respecto del año anterior de 49.528 millones de euros, otro récord histórico. Dentro de esa cifra, los ingresos que recaen sobre el factor trabajo (IRPF + cotizaciones sociales) aumentaron la recaudación en más de 28.400 millones de euros, el IVA e Impuestos Especiales en más de 16.700 millones de euros y el Impuesto de Sociedades en más de 6.400 millones. "Es decir, cerca de dos tercios de la ganancia en recaudación la soporta el factor trabajo. Esta situación es contraria a las recomendaciones que desde hace años realizan la Comisión Europea y la OCDE en favor de reequilibrar la carga fiscal reduciendo la carga sobre el factor trabajo. La estructura de los impuestos importa, incluso más que el nivel de presión fiscal, aunque esta discusión ha quedado relegada del debate público", critica Funcas.

Otra forma de verlo es que alrededor de un tercio del incremento de la recaudación corresponde al IRPF. "La dinámica de crecimiento de la economía española y particularmente el papel de la inmigración ayuda a explicar este fenómeno", señala Funcas, pero también está la inflación. "La falta de medidas generalizadas para corregir el efecto de la inflación (progresividad en frío)" del Gobierno "ha empujado la recaudación al alza durante estos años, con una inflación acumulada que, entre 2020 y 2025, se ha situado en el 20,2%", recuerdan. "La ausencia de medidas en 2026 agravará este problema, con una previsión de inflación que rondará el 4%". Es decir, el sablazo no ha terminado.

Nuevo intento de aprobar los decretos

Dado que el presidente del Gobierno tenía que convencer por un lado a Junts, y por otro lado, a Sumar, Podemos y hasta al Sindicato de Inquilinas, su plan consistió en dividir las medidas de vivienda en dos textos: uno que tenía más probabilidades de aprobarse en el Congreso de los Diputados y otro que tenía una mera intención cosmética debido a que los independentistas lo tumbarían.

Sin embargo, Junts ha tumbado los dos decretos y Pedro Sánchez tiene una nueva fórmula para intervenir en el mercado de la vivienda y a espaldas del Congreso: poner dinero público para facilitar que los compradores entren en él y, al mismo tiempo, aumentar las obligaciones de los propietarios que ya tienen una vivienda en alquiler.