Se disparan un 188% en cinco años los marroquíes mayores de 45 años que nunca han trabajado

El criterio administrativo más oficial para sostener que alguien jamás ha trabajado anteriormente es aparecer como demandante de empleo sin empleo anterior. El listado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente a julio de 2026 revela que hay 103.599 personas de 45 años o más en esa situación: 78.669 mujeres, el 75,9 % y 24.930 varones.

Libre Mercado ha tenido en exclusiva acceso a un documento del SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo, gracias a una petición amparada en la Ley de Transparencia y firmada por Ricardo Cuesta García, el director general del organismo.

Los documentos desglosan el listado de todas las nacionalidades, sexo, cinco meses al año y los últimos datos disponibles, fechados en julio de 2026. Entre julio de 2021 y julio de 2026 los hombres marroquíes pasaron de 617 a 1.778, un incremento del 188,1 %. En el lado femenino, 9.656 inscritas concentran el 34,5 % de las 27.988 extracomunitarias del mismo tramo de edad clasificadas sin ocupación previa. El volumen total del país magrebí llega a 11.434 personas, por encima de cualquier otra nación. El conjunto extracomunitario masculino suma 9.664, donde los alauíes representan un 18,3 %. El bloque comunitario aporta solo 4.346 registros, 1.497 varones y 2.849 féminas.

El incremento de los hombres marroquíes y el peso del contingente femenino

La serie del país magrebí, restringida a sexo y al último mes disponible de cada ejercicio, dibuja esta senda.

2021: 637 varones y 7.384 féminas.

2022: 665 y 8.735.

2023: 959 y 9.443.

2024: 1.144 y 9.482.

2025: 1.161 y 9.262.

Últimos datos disponibles de 2026: 1.778 y 9.656

El tramo masculino casi se triplica si se compara el arranque de la muestra con el dato más reciente, el femenino avanza con menos pendiente porque partía ya de una cota mucho más alta.

Cinco meses por año

Tras la regularización extraordinaria de este año, ese cupo de varones subió de 1.102 en marzo de 2026 a 1.778 en julio: un 61,3 % más. El 10,6 % de las personas de 45 años o más que jamás ha trabajado antes es marroquí: 11.026 de 103.599. El 84,4 % de esa nacionalidad son mujeres, 9.656 frente a 1.778.

Hay más inscritas alauíes que venezolanas, colombianas, ucranianas y brasileñas reunidas bajo el mismo supuesto (3.513 + 3.882 + 1.736 + 493 = 9.624). Fuera del club europeo esas cuatro banderas ocupan, por ese orden de mención, el tercer, segundo, cuarto y noveno puesto del ranking femenino. Completan el primer decálogo Perú (1.732), Cuba (999), Argelia (922) y Rusia (544). En varones el orden cambia: el reino alauí sigue primero (1.778), Colombia segunda (1.546), Venezuela tercera (1.490) y Perú cuarta (752). Argelia pasa de 204 varones en marzo a 349 en julio (+71 %) y Colombia, en la misma ventana, de 793 a 1.546 (+95 %) y Ucrania apenas se mueve: 554 a 613.

Cuatro de cada diez personas ya son extranjeros

El 40 % de quienes rebasan los 44 años y constan sin ocupación previa tiene pasaporte extranjero, en 2021 el peso era el 22 %. En diciembre de 2022: 102.888 y 26.176. A finales de 2023: 107.305 y 30.835. En el último mes de 2024: 105.846 y 33.581. Diciembre de 2025: 101.110 y 34.055 y para finalizar julio de 2026: 103.599 y 41.998, equivalente al 40,5 %.

El bloque comunitario ha disminuido notablemente: 5.231 en julio de 2021 frente a 4.346 en julio de 2026, un 16,9 % menos.

Desde 2021, las colombianas del mismo conjunto se dispararon un 446 %: 807 fichas en enero de aquel ejercicio y 3.882 en julio de 2026, siendo la segunda nacionalidad extranjera del sector femenino, solo por detrás de las marroquíes. Perú recorre un camino paralelo: 253 féminas en junio de 2022 y 1.732 en julio de 2026, un aumento del 584 %.

El recorte entre españolas, rumanos, búlgaros y el caso venezolano

En la orilla opuesta, las españolas de 45 años o más que nunca habían trabajado antes retrocedieron un 27 %: 67.763 en julio de 2021 y 47.832 en julio de 2026, los varones nacionales de esa misma casilla bajan de 16.176 a 13.769. El contingente rumano se redujo un 19 % desde 2021, de 2.374 a 1.887, y el búlgaro un 40,4 %, de 475 a 285, en un intervalo en el que ambas colonias han perdido población en nuestro país. Italia (en su mayoría argentinos con doble nacionalidad) baja de 889 a 759 (−14,6 %) y Portugal de 512 a 448 (−12,5 %).

Tras regularización extraordinaria, el conjunto venezolano cedió un 3 % entre marzo y julio de 2026, de 5.148 a 5.003, con particular intensidad entre los varones: un 12 % menos, de 1.700 a 1.490.