Un estudio alerta de que subir la cuantía del paro retrasa la vuelta al trabajo

Cuando se debate si deben existir ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por desempleo, surge también la pregunta de, en caso de que deban existir, cuál es la cuantía máxima que pueden tener para no desincentivar el trabajo. Si las prestaciones son lo bastante generosas, pueden hacer que parte de quienes podrían trabajar prefieran no hacerlo y cobrar este tipo de ayudas.

Algo parecido ocurre con las prestaciones por desempleo, aunque en este caso el trabajador ha generado un derecho a cobrarlas. La tesitura, no obstante, es la misma: si no son lo bastante generosas, el perceptor tratará de encontrar un trabajo lo antes posible para ganar más dinero; si lo son en exceso, el beneficiario tendrá menos prisa por salir del paro.

Un reciente artículo de los economistas Ana M. Silva, José M. Arranz y Carlos García-Serrano, en el blog de divulgación económica Coste de Oportunidad, estudia cómo afectaron las reformas de 2012 y 2023 a las prestaciones por desempleo y al tiempo que las personas permanecen en paro.

¿Cómo reaccionan los desempleados?

Los autores se plantean dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo afectaron estas reformas a la duración del desempleo? En segundo lugar, ¿fue la respuesta igual para todas las personas desempleadas o hubo diferencias según sus características?

Para responderlas utilizan datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Antes de exponer las conclusiones, hacen algunas aclaraciones importantes: para tener derecho a la prestación contributiva hay que haber perdido el empleo de forma involuntaria y haber cotizado al menos 12 meses en los últimos 6 años. La duración de la prestación depende del tiempo cotizado antes de quedarse en paro (con un máximo de dos años), y la cuantía mensual depende de la base reguladora, calculada a partir de los salarios previos. Sobre esa base se aplica la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que se percibe en forma de prestación.

Por ejemplo, con una base reguladora de 1.000 euros y una tasa del 70%, la prestación bruta sería de unos 700 euros al mes. En España la tasa es hoy del 70% durante los seis primeros meses y del 60% a partir del séptimo, hasta agotar el derecho. Entre la reforma de 2012 y la de 2023, ese segundo tramo fue del 50%, no del 60%.

Más cuantía es igual a más duración del desempleo

Sobre los resultados, los autores señalan que "la generosidad de las prestaciones influye en el tiempo que las personas permanecen desempleadas. La reforma de 2012, que redujo la tasa de reemplazo del 60% al 50% a partir del séptimo mes, provocó una reducción de la duración del desempleo de 15 semanas (−25,6%). En cambio, la reforma de 2023, que volvió a elevar la tasa de reemplazo hasta el 60%, produjo un ligero aumento de la duración del desempleo de 2,4 semanas (+6,5%)".

En cuanto a las diferencias entre perceptores, indican que "la respuesta fue especialmente relevante entre quienes experimentaron mayores cambios en la cuantía de su prestación, mientras que quienes estaban sujetos a los mínimos o máximos legales apenas modificaron su comportamiento".

Así pues, una prestación menos generosa se asocia con salidas más rápidas del desempleo, y una más generosa, con una permanencia algo mayor mientras se busca un nuevo empleo. Ese efecto no es uniforme: se concentra sobre todo en quienes ven cambiar de verdad la cuantía que cobran. Quienes están sujetos a los mínimos o máximos legales apenas modifican su comportamiento, porque la reforma apenas altera la prestación que reciben.