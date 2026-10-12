Así ha maquillado Sánchez las estadísticas laborales: "El paro real sigue igual tras un ejercicio de alquimia contable"

"El mercado de trabajo español es un ejercicio de alquimia contable, maquillaje estadístico y dualidad estructural que convierte cifras récord de afiliación en una ilusión óptica de éxito mientras mantiene una de las tasas de paro más altas de Europa y un empleo de baja calidad, precario y demográficamente dependiente", señala la consultora Freemarket.

Los expertos de la consultora han elaborado un informe de repaso del periodo de mandato de Pedro Sánchez. Y las palabras que se repiten en su análisis laboral apuntan a una manipulación estadística que esconde una realidad: "El paro real no ha bajado". Y ello, pese a haberse vivido una etapa de expansión económica internacional.

"La diferencia entre el paro estadístico y el paro real es el núcleo de este engaño. La tasa de paro según la EPA se situó en el entorno del 9,9 % en el segundo trimestre de 2026 (unos 2,5 millones de parados), con el paro registrado del SEPE en torno a 2,38 millones en septiembre de 2026". La consultora explica que "suena a mejora respecto a los picos de la crisis anterior y se celebra como 'el más bajo desde 2007' en ciertos meses. Pero sigue siendo estructuralmente elevadísima: el doble o más que la media de la eurozona en periodos comparables, con un paro juvenil que se mantiene por encima del 23-25 % y un volumen de parados de larga duración que no desaparece".

Pero la cosa no acaba ahí. "España sigue concentrando una de cada cuatro personas desempleadas de la zona euro. No es un 'éxito'; es un fracaso estructural maquillado". Y es que "la reforma laboral de 2021 convirtió en 'indefinidos' a cientos de miles de temporales, pero la figura del fijo discontinuo se ha convertido en el principal truco contable. Los demandantes de empleo con relación laboral (categoría donde se esconden la mayoría de estos trabajadores cuando están inactivos) se dispararon hasta récords de 800.000-890.000 personas a finales de 2025 y se mantienen en niveles muy elevados.

Estimaciones serias sitúan entre 740.000 y más de 850.000 los fijos discontinuos inactivos que no trabajan, no cotizan en ese momento y, sin embargo, no figuran en las listas oficiales de paro registrado". La consultora aclara que "pueden cobrar prestación por desempleo mientras esperan el llamamiento de la empresa. En algunos meses de baja actividad (diciembre-enero) el número de inactivos supera al de los que están trabajando. Entre enero y septiembre de 2025 se tramitaron más de 570.000 prestaciones asociadas a esta modalidad, más del doble que antes de la reforma".

"Resultado: el paro estadístico baja, pero el desempleo real —gente sin trabajo efectivo— se mantiene o apenas se reduce. Si se suman estos inactivos al paro registrado, la cifra real se dispara por encima de los 3,2-3,7 millones". Es realmente un "paro oculto por decreto: la distancia entre la cifra oficial que se exhibe y la realidad de personas sin ocupación efectiva es de más de un millón de trabajadores", añade el estudio.

Y más de lo mismo ocurre con las cifras de la Seguridad Social. Se supone que bate récords de afiliados (más de 21,8-22 millones), pero una parte creciente son pluriempleados: personas con dos o más cotizaciones debido a la baja remuneración real de cada uno de los empleos. "La Seguridad Social afloraba en 2025 cerca de 890.000-900.000 afiliaciones de pluriempleo, frente a los unos 580.000 que detecta la EPA.

La brecha es la más alta de la serie histórica. El pluriempleo ha crecido más de un 50 % en la última década y se ha acelerado con fuerza". Y es que muchos de estos "empleos extra" son de pocas horas, precarios o de cobertura de bajas. Cada persona cuenta varias veces en la afiliación, pero no genera un puesto de trabajo completo ni un salario digno.

El récord de afiliados se camufla con "fragmentación del empleo, no con creación neta de puestos de calidad a tiempo completo", señala la consultora.